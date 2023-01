Hennef – Ein 20 Jahre alter Autofahrer aus Hennef ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 8 kurz vor dem Zentrum von Uckerath verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Er war in einer Rechtskurve kurz nach der Straße Schreinersbitze aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er mit der Fahrerseite seines Wagens gegen einen Lastwagen, an dessen Steuer ein 52 Jahre alter Mann aus den Niederlanden saß. Das Auto schleuderte nach rechts in den Grünstreifen und blieb nach etwa 40 Metern stehen. Die B 8 blieb für gut zwei Stunden gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rvg)