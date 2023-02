Rhein-Sieg-Kreis – Der Frühling ist da und die Oster-Feiertage ermöglichen vielen Menschen eine Auszeit mit der Familie und Freunden. Doch was soll man unternehmen? Wir haben neun Tipps für abwechslungsreiche Ausflüge an den Ostertagen im Rhein-Sieg-Kreis zusammengestellt.

Blick von oben für Kletterer

Einen Blick von oben können sich Besucher im Kletterwald Hennef an der Sövener Straße 60 erlauben, wo der Parcours durch die Baumwipfel lockt – natürlich gut gesichert. Klettern ist dort von 10 bis 17 Uhr möglich, auch für Kinder ab einem Alter von sechs Jahren. Buchung und Infos finden Sie hier.

Klettern kann man auch in der Halle Cityfit Vertikal am Troisdorfer Junkersring, täglich von 11 bis 22 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr.

Hüpfen und Salti schlagen

„Sprungraum Köln/Bonn“ heißt der Trampolinpark, dabei liegt er am Troisdorfer Junkersring 28. Hier können sich Kinder und Erwachsene nach Herzenslust austoben, Salti schlagen und so hoch springen, wie es nur geht. Neben mehreren Zeitintervallen können Besucher auch Kurse buchen. In den Osterferien ist täglich von 10.30 bis 18 Uhr geöffnet, mittwochs ist das Springen günstiger.

Viel Platz zum Springen bietet der Trampolinpark. Copyright: Dieter Krantz

Auch in Niederkassel, im J-Jump am Gladiolenweg 100, hüpfen die Besucher über die Sprungmatten. In den Ferien bietet die Halle eine Flatrate an: einmal zahlen, mehrmals springen. Geöffnet ist von 10 bis 19 Uhr.

Wo Familien die Natur erkunden

Auf dem Kinder-Erlebnispfad „Kiki“ auf dem Eitorfer Keltersberg können Familien mit Kindern die Natur erkunden, oben angekommen warten eine tolle Aussicht und ein Picknickplatz. Der Erlebnispfad beginnt direkt am Ende der Brückenstraße an der Kelterser Straße.

Der Barfußpfad in Lohmar lockt große und kleine Besucher. Copyright: Marius Fuhrmann

Einen Barfußpfad mit Kies, Sand, Kastanien und vielem mehr gibt es auch an der Schiffarther Straße in Lohmar. Der nahe liegende Aggerbogen ist schon lange kein Geheimtipp für Naturfreunde mehr.

Auf dem Rad an der Sieg

Bei schönem Wetter bietet sich eine Radtour an der Sieg an. Das Praktische: Die Einstiegspunkte sind frei wählbar, denn beide Uferseiten sind oft befahrbar.

An der Siegfähre in Bergheim lockt ein Biergarten. Copyright: Quentin Bröhl

Ein gutes Ziel ist die Siegfähre bei Troisdorf-Bergheim. Wer will, kann hier für kleines Geld übersetzen oder ein Getränk in dem gleichnamigen Biergarten genießen.

Spielen und die Ziegen füttern

Der Krewelshof in Lohmar lockt mit einer Spielscheune, die in den Ferien täglich von 11 bis 17.30 Uhr geöffnet ist. Neben einer Hüpfburg und Tretautos gibt es die Möglichkeit, Ziegen zu füttern. Besucher können es sich mit Köstlichkeiten aus dem Hofcafé gut gehen lassen – eine Option für ein opulentes Osterfrühstück?

Flugzeuge vom Boden aus betrachten

Keinen Urlaub gebucht? Ein Besuch am Flughafen Köln/Bonn lohnt sich trotzdem: Die Besucherterrasse ist täglich von 6.30 bis 22 Uhr geöffnet. Sie befindet sich am Terminal 1.

Auch ohne Flug ist ein Besuch am Flughafen reizvoll. Copyright: dpa

Der Eintritt ist frei. Mit der S-Bahnlinie S19 ist der Flughafen zwischen Troisdorf und Au (Sieg) außerdem auch ohne Auto hervorragend zu erreichen.

Pfad durch die Baumwipfel

Schwindelfrei sollten Besucher im Panarbora in Waldbröl (Oberbergischer Kreis), Nutscheidstraße 1, auf jeden Fall sein. Dort führt ein 1635 Meter langer Steg durch die Baumwipfel.

Ein hölzerner Turm führt Besucher nach oben. Copyright: Stephan Propach

40 Meter hoch ist der hölzerne Aussichtsturm. Der Park ist täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet und vom Bahnhof Windeck-Schladern mit der Buslinie 342 zu erreichen.

Als Gruppe spannende Rätsel lösen

Als Gruppe gemeinsam ein Rätsel lösen – das ist das Spielprinzip der Escape Rooms. Einen solchen gibt es an der Staufenstraße 1 in Niederkassel, wo mehrere Personen die Themenräume erkunden können.

Bis zu sechs Spieler können bei Maasterminds an der Zeithstraße in Siegburg teilnehmen, zur Anmeldung geht's hier.

Auch in Troisdorf ist das Live-Escape-Erlebnis möglich, bei der Fun-Sports-Area an der Max-Planck-Straße 2a kann außerdem Laser Tag gespielt werden.

Das Material für die Rätsel-Rallye durch Siegburg wird per Post zugeschickt. Copyright: Marius Fuhrmann

In Siegburg können Rätsel-Freunde auf Hexenjagd gehen: Der Bonner Escape-Room-Anbieter „Fluchtgefahr“ hat eine Mischung aus Schnitzeljagd und Escape Room entwickelt. Das Spiel führt rund zwei Stunden durch die Siegburger Innenstadt. Der Umschlag mit dem Spielmaterial wird per Post zugeschickt oder kann an verschiedenen Punkten in Siegburg abgeholt werden. Die Rätsel-Rallye ist jederzeit spielbar.

Strampeln auf dem Wasser

Wegen des Sieghochwassers werden die Tretboote in Windeck-Herchen unweit der Siegbrücke erst nach Ostern zu Wasser gelassen. Dann allerdings ist der Verleih samstags von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Ein Vergnügen: Tretboot fahren auf der Sieg bei Herchen. Copyright: Röhrig

Derweil ist der Minigolfplatz an Ostersamstag und -montag zu diesen Zeiten dort schon offen. Ob auch am Sonntag Ehrenamtler zur Verfügung stehen, ist über die Homepage des Bürgervereins zu erfahren.

Tretboot fahren ist auch auf der Agger in Troisdorf möglich. Startpunkt ist der Biergarten am Aggerdamm 35, direkt unterhalb der Aggerbrücke des Willy-Brandt-Rings. Wer möchte, kann nach einer Runde über den Fluss auch gleich kühle Getränke genießen. Geöffnet ist der Bootsverleih dienstags bis freitags von 12 bis 19 Uhr, am Wochenende von 10 bis 19 Uhr.