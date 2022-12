Königswinter – Einbrecher haben am Wochenende aus einer Kleintierpraxis in Römlinghoven einen Wandtresor entwendet, in dem sich nach Erkenntnissen der Polizei Narkosemittel befanden.



Die Kripo warnt ausdrücklich vor möglichen Gefahren durch die Medikamente bei unsachgemäßer Nutzung; wer verdächtige Substanzen findet, sollte unverzüglich Polizei oder Feuerwehr alarmieren.



Die Täter hatten laut Polizei zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen die Eingangstür der Tierarztpraxis in der Straße „Lommerwiese“ aufgebrochen. Hinweise von Zeugen unter 0228-150. (csc)