Stadt weist Schuld von sich: Breitbandausbau in Königswinter stockt – Anwohner genervt

Königswinter -

Rund 115 Bürger aus dem Königswinterer Ortsteil Niederbuchholz haben in einem offenen Brief vom Rhein-Sieg-Kreis und von der Stadt Königswinter gefordert, bis Ende des ersten Halbjahres 2022 für einen Breitbandausbau des Dorfes zu sorgen. „Seit vier Jahren werden wir immer wieder vertröstet“, heißt es in dem Schreiben an Landrat Sebastian Schuster und Bürgermeister Lutz Wagner sowie die Stadtratsfraktionen.