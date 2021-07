Komparsen gesucht: „Babylon Berlin“ wird in Königswinter und Windeck gedreht

Rhein-Sieg-Kreis -

Ein großer Publikumserfolg war die Serie „Babylon Berlin“ nach den Romanen des Kölner Autors Volker Kutscher. Für die Produktion der vierten Staffel suchen die Verantwortlichen 1000 Komparsen, die im August und September an mehreren Orten in NRW drehen können. Gedreht wird im August unter anderem in Königswinter und Köln und Ende August bis Anfang September in Windeck – hier sind Männer zwischen 35 und 70 Jahren sowie Kinder von zwölf bis 17 Jahre gefragt – sowie in Köln und Bochum.



Die Agentur Eick sucht dafür Gäste einer edlen Gala und Reisende einer Zeppelin-Fahrt. Gefragt sind auch Standard-Tänzer und -tänzerinnen sowie Original-Kellner, Original-Ärzte und Krankenschwestern. Passend zur Zeit der 1930er Jahre sind die gefragten Frisuren: Pagenköpfe, Bubiköpfe und Fassonschnitte.



Die Frauen müssten bereit sein, sich die Haare kinnlang oder kürzer schneiden zu lassen. Alle Personen werden vor ihren Einsätzen auf Corona getestet und müssen am Set die Hygieneregeln einhalten. Wer zehn bis 70 Jahre alt ist und mitmachen möchte, kann sich bis zum Meldeschluss am 20. August an einem offenen Online-Casting beteiligen.