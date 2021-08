Kreisliga A: Es gibt drei Favoriten auf den Aufstieg im Fußballkreis Sieg

Rhein-Sieg-Kreis -

In der Kreisliga A ist die Vorfreunde auf den Saisonstart groß. Wir stellen in den nächsten Wochen die 16 Teilnehmer aus dem Siegkreis in Wort und Bild vor.

RW Hütte: Wenn man aus den eigenen Fehlern lernt Der SV RW Hütte

Quentin Bröhl Foto: A-Kreisligist RW Hütte (von links, oben): Betreuer Claus Braun, Besmir Simnica, Lindit Gashi, Ali Secen, Dennis Birkenkamp, Emre Eyvaz, Gökhan Altunay, Betreuer Michael Jolitz. Mitte: Trainer Burkhard Zimmermann, Burak Kir, Yusuf Ari, Stephan Sterzenbach, Abnor Istrefi, Jonas von Pückler, Gilbert Goussanou, Samy Rashmawi, Betreuer Sascha Heller, Obmann Walter Meinhardt. Unten: Metin Lal, Fahad Shah Momand, Fidan Gerguri, Sascha Birkenkamp, David Tim Apfelbaum, Mohammed Al Khalkali, Fillo Papadopoulos, Luis Miguel Teixeira, Khanh Vo. Beim Fußball-A-Ligisten RW Hütte hat man sich auch während der Corona-Pandemie nie aus den Augen verloren. Entweder wurde in Kleingruppen trainiert oder Coach Burkhard Zimmermann schickte den Spielern Trainingsvideos nach Hause.

Das könnte Sie auch interessieren Mittelrheinliga : Siegburg 04 und Hennef 05 vertreten den Fußballkreis Sieg Landesliga : Diese fünf Teams aus dem Fußballkreis Sieg spielen mit Bezirksliga : Zehn Mannschaften aus dem Fußballkreis Sieg gehen ins Rennen Entsprechend zufrieden zeigt sich der Übungsleiter: „Dass wir uns durchgehend zwei- bis dreimal pro Woche gesehen haben, ist ein Riesenvorteil. Die Stimmung ist herausragend. Es fühlt sich alles so an wie vor der Corona-Pause.“

Vier Zugänge aus dem Verein Nur drei Akteure haben die Rot-Weißen verlassen. Beim Thema Neuzugänge ging man in Hütte derweil neue Wege. „Wir haben aus unseren Fehlern der Vergangenheit gelernt und diesmal den Fokus auf Charakter, Teamfähigkeit und Mentalität gelegt“, so der 57-jährige Übungsleiter.

Der Kader Zugänge: Jonas von Pückler, Metin Lal (beide eigene A-Jugend), Dennis und Sascha Birkenkamp (beide eigene Reserve), Luis Teixeira, Samy Rashmawi, Gilbert Goussanou (alle ASV Sankt Augustin), Romello Ahr (A-Jugend FC Hennef 05). Abgänge: Clinton Mampuya (SC Brühl), Ayman Bouskouchi, Özgur Borlu (beide Umutspor Troisdorf). Tor: David Apfelbaum, Fabian Jakobs.

Abwehr: Mohammed Al Khalkali, Malik Azahaf, Burak Kir, Arbnor Istrefi, Samy Rashmawi, Stephan Sterzenbach, Dennis Birkenkamp, Luis Teixeira, Jonas von Pückler. Mittelfeld: Gilbert Goussanou, Triantafilos Papadopoulos, Sascha Birkenkamp, Emre Eyvaz, Lindit Gashi, Fidan Gerguri, Metin Lal, Shah Momand, Adam Sciborski, Ali Secen, Besmir Simnica, Khanh Vo. Angriff: Yusuf Ari, Gökhan Altunay, Romello Ahr, Kristjan Schlich. Mit Jonas Botho-Constantin von Pückler, Metin Lal (beide eigene U 19), Dennis sowie Sascha Birkenkamp (beide eigene Reserve) rückt ein Quartett aus dem eigenen Stall nach oben auf. Vom Ligarivalen ASV Sankt Augustin wechselten Luis Teixeira, Samy Rashmawi und Gilbert Goussanou auf die Hütte. „Mit ihnen haben wir nicht nur spielerische Qualität hinzugewonnen, sondern auch Teamspirit“, so das Hütter Urgestein.

Das Saisonziel ist derweil klar gesteckt: „Wir spielen seit einer gefühlten Ewigkeit oben mit. Das wollen wir erneut tun.“ Vorfreude weckt auch die neue Zuschauertribüne entlang der Seitenlinie, die in Eigenleistung verlängert und überdacht wurde. „Unsere Hütte ist mittlerweile ein richtiges Schmuckstück“, so Zimmermann.

Fortuna Müllekoven: Duo hängt Schuhe an den Nagel Der SV Fortuna Müllekoven

Quentin Bröhl Foto: A-Kreisligist SV Fortuna Müllekoven (von links, oben): Marc Büttgen, Tim Neuss, Simon Rott, Dennis Gemünd, Nikolas Klemm, Sebastian Lülsdorf, Max Frost, Güney Karaman. Mitte: Trainer Mustafa Bouzardaoui, Torwart-Trainer Carsten Suhr, Christoph Meurer, Jasper Minor, Florian Mondorf, Johannes Knipp, Vladislav Zekiyev, Betreuer Thomas Grommes. Unten: Stefan Richter, Thoufik Zakari, Maurice Wittich, Jan Kremer, Dominik Wiegand, Marco Nolden, Florian Kircheis. Die Corona-Pandemie ist auch am Fußball-A-Ligisten SV Müllekoven nicht spurlos vorbeigegangen. Nach dem Abbruch der Saison 2020/21 musste Trainer Mustafa Bouzardaoui eine weitere Hiobsbotschaft hinnehmen. Denn seine Leistungsträger Vincent Schulte-Kellinghaus (25) und David Trenkel (25) haben ihre Schuhe vorerst an den Nagel gehängt.

Beide stellten während der langen Spielpause fest, dass sie am Wochenende lieber anderweitig unterwegs sind als auf dem Fußballplatz. „Das ist für uns ein schwerer Schlag“, sagt der Coach. „Dass man in so jungen Jahren die Lust am Fußball verlieren kann, ist mir schleierhaft.“ Das könnte Sie auch interessieren Mittelrheinliga : Siegburg 04 und Hennef 05 vertreten den Fußballkreis Sieg Landesliga : Diese fünf Teams aus dem Fußballkreis Sieg spielen mit Bezirksliga : Zehn Mannschaften aus dem Fußballkreis Sieg gehen ins Rennen Immerhin erklärten die bisherigen Stammkräfte, dass sie im Notfall zur Verfügung stünden. „Ich habe die vage Hoffnung, dass es sie doch wieder in den Füßen juckt, wenn sie mal beim Training vorbeischauen“, so der 43-Jährige. Der Kader Zugänge: Thaoufik Zakari (SF Troisdorf II), Dominik Wiegand (VfR Hangelar).

Abgänge: Vincent Schulte-Kellinhaus, David Trenkel (beide Stand-by), Badr Yakine (Germania Windeck).

Tor: Marco Krauthäuser, Jan Schenatzky, Dominik Wiegand.

Abwehr: Niklas Borosch, Yannik Bröhl, Florian Kirscheis, Nikolas Klemm, Matthias Knipp, Christoph Meurer, Jasper Minor, Johannes Schäfer.

Mittelfeld und Angriff: Claudio Cardollo, Alexander Dohrau, Dennis Gemünd, Johannes Knipp. Jan Kremer, Liron Landau, Lennart Menn, Marco Nolden, Roman Reitemeyer, Stefan Richter, Simon Rott, Hüsseyin Türker, Thaoufik Zakari, Saad Barouag, Sebastian Lülsdorf, Florian Mondorf, Lucas Thelen, Vladislav Zakiyev. Mit Torhüter Badr Yakine (Germania Windeck) verlässt ein weiterer Leistungsträger den Verein. Nach Bouzardaouis Ansicht konnte die Lücke aber mit Rückkehrer Dominik Wiegand geschlossen werden: „Er kennt Mannschaft und Verein und ist ein absoluter Führungsspieler.“ Mit Thaoufik Zakari (20) kommt zudem ein Rohdiamant von den SF Troisdorf II.

Ansonsten bleibt der Kader unverändert. „Wir verfügen über ein Team, das nach wie vor viel Qualität hat und das in der abgebrochenen Vorsaison um den Aufstieg gespielt hätte“, so der Trainer. „Ohne Vincent und David wird es aber wohl nicht für den ganz großen Wurf reichen.“ Vor den „klaren Aufstiegsfavoriten“ SF Troisdorf und SV Lohmar wolle er aber „nicht vorzeitig kapitulieren. Wir wollen oben mitspielen. Ich fahre nicht drei Mal pro Woche den weiten Weg von Oberpleis nach Müllekoven, um um die goldene Ananas zu spielen.“



SF Troisdorf 05: Nächster Anlauf zum Aufstieg Die SF Troisdorf 05 Quentin Bröhl Foto: A-Kreisligist SF Troisdorf 05 (von links, oben): Cem Gökpinar, Luan Qestai, Denis Derevjanko, Tobias Opiela, Özgün Günal, Christopher Gallego Costa, Enes Yilmaz, Eren Cubukcu. Mitte: Trainer Fatih Gül, Taylan Kiziler, Jan Kaminski, Nexhbedin Qestaj, Eric Haag, Okan Güney, Emre Altintas, Teammanager Josef Wienholz. Unten: Egemen Genc, Yusuf Apak, Soner Yalcin, Mert Ates, Marcel Löwen, Ümit Keskin, Kerem Sahin, Kerem Dogan. Die Sportfreunde Troisdorf 05 waren im Vorjahr nicht zum ersten Mal großer Verlierer einer vorzeitig abgebrochenen Spielzeit. Mit 17 Punkten aus sieben Partien lagen sie im Spätherbst 2020 an der Spitze der Fußball-Kreisliga A. Der Aufstieg schien möglich, doch dann machte die Pandemie alle Hoffnungen zunichte.

Auch zum Zeitpunkt des Abbruchs der Spielzeit 2019/20 hatte man aussichtsreich im Rennen gelegen. Anstatt jedoch mit dem Schicksal zu hadern, gehen die SFT mit viel Elan in die nächste Runde. „Wir sind jetzt erst recht motiviert. Jeder einzelne Spieler gibt Gas und will um den Aufstieg mitspielen“, sagt Trainer Fatih Gül.

Das könnte Sie auch interessieren Mittelrheinliga : Siegburg 04 und Hennef 05 vertreten den Fußballkreis Sieg Landesliga : Diese fünf Teams aus dem Fußballkreis Sieg spielen mit Bezirksliga : Zehn Mannschaften aus dem Fußballkreis Sieg gehen ins Rennen Die lange Corona-Pause habe in puncto Teamgeist „keinerlei Auswirkungen gehabt“. Anders als in den Vorjahren gehen die 05er mit einem kaum veränderten Kader in die neue Saison. Mit Marcel Wiemer und Sebastian Rausch stehen lediglich zwei Akteure nicht mehr im Aufgebot, wobei letzterer immerhin noch als Stand-by-Spieler zur Verfügung steht.

Kader punktuell verstärkt

Der Kader Zugänge: Enes Yilmaz (SC Uckerath), Denis Derevjanko (SV Lohmar), Taylan Turhan (eigene U19).

Abgänge: Marcel Wiemer (VfL Sindorf), Sebastian Rausch (Stand-by). Tor: Mert Ates, Marcel Löwen, Timo Prodöhl.

Abwehr: Eren Cubukcu, Denis Derevjanko, Cem Gökpinar, Eric Haag, Soner Halis Kaya, Tobias Opiela, Taylan Kiziler.

Mittelfeld und Angriff: Emre Altintas, Christopher Gallego Costa, Muhammed Jusufi, Nexhbedin Qestaj, Kerem Sahin, Taylan Turhan, Olcay Yildirim, Enes Yilmaz, Yusuf Apak, Kerem Dogan, Özgün Günal, Okan Güney, Ümit Keskin. Mit Enes Yilmaz, Denis Derevjanko sowie Taylan Turhan wurde der Kader punktuell verstärkt. Auch der fast zwei Jahre lang gesperrte Routinier Olcay Yildirim zählt quasi als Zugang. „Olcay und Denis Derevjanko haben schon angedeutet, dass sie Schlüsselfiguren sein können“, betont Gül. Das erste Testspiel gegen den Kölner Bezirksligisten SV Westhoven-Ensen (1:4) deckte jedoch schonungslos die Defizite auf. „Alle Gegentore sind durch unsere eigenen Fehler entstanden“, sagt Gül. „An der Physis, am Spielfluss und Stellungsspiel müssen wir noch feilen. Es liegt noch viel Basisarbeit vor uns.“ Das Saisonziel ist klar gesteckt: „Die Mannschaft will unbedingt aufsteigen. Die Enttäuschung über zwei abgebrochene Spielzeiten hat uns noch hungriger gemacht.“ Zu den ärgsten Rivalen zählt der Troisdorfer Coach den SV Lohmar und den SV Allner-Bödingen.



SV Allner-Bödingen: Neue Saison, altbewährtes Personal Der SV Allner-Bödingen Quentin Bröhl Foto: A-Kreisligist SV Allner-Bödingen (von links, oben): Jan Kostorz, Julian Rupprath, Luis Wick, Markus Hühnerberg, Wichard Sieling, Jonas Stoffer, Benni Müller, Cornel Werner. Mitte: Co-Trainer Paul Müller, Trainer Sascha Harnischmacher, Spielertrainer Jannick Schade, Daniel Lerch, Fabian Koch, Jens Fußhöller, Kilian Sieling, Max Narjes, Athletiktrainer Chris Stobbe. Unten: Jörg Zaigler, Yannick Krings, Florian Börsch, Jona Kläsener, Michael Müller, Marcel Fox, Henri Hauser. Neue Spielzeit, neuer Co-Trainer – zumindest neben dem Platz hat sich etwas getan beim Fußball-A-Ligisten SV Allner-Bödingen. Paul Müller kommt vom Ligarivalen TSV Wolsdorf und soll neben dem bewährten Trainer-Duo Sascha Harnischmacher/Yannick Schade für frische Impulse sorgen. „Wir standen mit Paul schön länger in Verbindung und freuen uns sehr, dass er unser Team bereichert. Er hat bereits neue Ideen eingebracht“, so Harnischmacher. Auf dem Rasen gab es indes keinerlei Veränderungen. „Wir haben weder Zu- noch Abgänge zu verzeichnen“, bestätigt der Coach.

Toller Teamgeist

„Es gab schlichtweg keine Notwendigkeit dafür. Unser Kader ist in der Breite und Spitze nach wie vor stark aufgestellt und die Mannschaft harmoniert blendend.“ Die ausgebliebene Fluktuation bewertet der 27-Jährige als „großen Vorteil. Die Jungs sind untereinander sehr eng befreundet. Daher werden wir trotz der langen Corona-Pause von unserem Teamgeist profitieren. Die Stimmung in der Mannschaft ist unverändert herausragend – wir haben einfach durch die Bank weg richtig Bock auf Fußball.“

Das könnte Sie auch interessieren Mittelrheinliga : Siegburg 04 und Hennef 05 vertreten den Fußballkreis Sieg Landesliga : Diese fünf Teams aus dem Fußballkreis Sieg spielen mit Bezirksliga : Zehn Mannschaften aus dem Fußballkreis Sieg gehen ins Rennen Einen erneuten Saisonabbruch hielte aber auch Harnischmacher für „problematisch. Sich dann ein drittes Mal nach einer unvollendeten Spielzeit wieder aufzuraffen, dürfte schwierig werden. Daher hoffen wir alle, dass die Saison 2021/22 diesmal durchgespielt werden kann.“

Anfang Juli läutete das Trainer-Trio Harnischmacher, Schade und Müller die offizielle Vorbereitung ein. „Vorher haben wir auf freiwilliger Basis trainiert und einige Lauf-Challenges absolviert“, erläutert Harnischmacher. Beim Thema Saisonziel gibt er sich gewohnt zurückhaltend: „Auch wenn uns bereits 2019 der Sprung ins Kreisliga-Oberhaus gelungen ist, sind wir gefühlt immer noch ein Aufsteiger. Wir haben seitdem noch keine A-Liga-Saison annähernd zu Ende gespielt.“

Der Kader Tor: Florian Borsch, Jona Kläsener, Michael Müller.

Abwehr: Marcel Fox, Jens Fußhöller, Maximilian Gnacke, Henri Hauser, Daniel Lerch, Julian Rupprath, Jannick Schade, Christian Scheel, Jonas Stoffer, Luis Wick.

Mittelfeld und Angriff: Dustin Ernst, Jan Kostorz, Yannick Krings, Max Moser, Benjamin Müller, Kevin Müllerke, Max Narjes, Lennart Reschke, Max Rigauer, Kilian Sieling, Gabriel Stöcker, Markus Hühnerberg, Robin Rieger, Wichard Sieling, Lucas Studt, Cornel Werner, Jörg Zaigler. Mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: „Wir fühlen uns ziemlich wohl als Außenseiter.“ Denn natürlich hat man auch im Lager des SVA zur Kenntnis genommen, dass zahlreiche Trainerkollegen den Klub aus Hennef längst zu einem Mitfavoriten um den Bezirksliga-Aufstieg erklärt haben. Schließlich mischte der SVA auch schon zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs 2019/20 (5.) und 2020/21 (6.) jeweils vorne mit.

„Wir spüren überhaupt keinen Druck und sind uns einig, dass andere Vereine den Aufstieg unter sich ausmachen werden“, sagt Harnischmacher – und meint damit nicht zuletzt den SV Lohmar und die SF Troisdorf 05. Letztlich fingen allerdings alle Mannschaften wieder bei Null an: „Man muss abwarten, welche Teams nach dieser langen Fußball-Pause am besten aus den Startlöchern kommen.