Auf B484 in Lohmar: Linienbus stößt mit Auto zusammen – zwei Personen schwer verletzt

Lohmar -

Ein Linienbus ist auf der Bundesstraße B484 zwischen Siegburg und Lohmar Donnerstagnachmittag um kurz nach 14 Uhr an der Autobahnabfahrt zur A3 mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei zogen sich beide Fahrer schwere Verletzungen zu und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Bus, der im Auftrag der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft (RSVG) unterwegs war, befand sich auf einer Leerfahrt und hatte keine Personen an Bord.



Laut Zeugenaussagen soll der 59-jährige Bonner Busfahrer aus Siegburg in Richtung Lohmar kommend offenbar das Rotlicht an der Autobahnabfahrt Lohmar übersehen haben. Die 50-jährige Mucherin kam in ihrem weißen Skoda Fabia von der A3 aus Fahrtrichtung Frankfurt und wollte links nach Siegburg abbiegen.



Dabei wurde sie von dem Bus frontal erwischt und das Fahrzeug wurde umhergeschleudert. Der Bus kam an einem Ampelmast zum Stehen. Die B484 musste zwecks Unfallaufnahme in Richtung Lohmar gesperrt bleiben.