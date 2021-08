Biker verletzt: Autofahrer übersieht Motorradfahrer beim Abbiegen in Lohmar

Lohmar -

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Montagabend in Lohmar leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 38 Jahre alte Mann aus Lohmar mit seinem Motorrad auf der Bonner Straße von Lohmar-Höffen in Richtung Weeg unterwegs.



An der Kreuzung zum Schlienweg wollte ein 32 Jahre alter Autofahrer aus Rösrath vom Schlienweg nach links auf die Bonner Straße abbiegen. Dabei übersah er wohl den von links kommenden Motorradfahrer. Die Fahrzeuge kollidierten und der Motorradfahrer stürzte. Rettungskräfte brachten ihn in eine Krankenhaus in Troisdorf. (hen)