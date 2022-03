Flucht aus der Ukraine: Lohmarer brachten Spenden nach Polen und Familien mit zurück

Lohmar/Siegburg. -

Der Aufruf war so kurzfristig wie erfolgreich. „Hallo zusammen“, hatte am vergangenen Freitag gegen 20 Uhr Dirk Manzei, Wirt des „Kapellchen“ in Siegburg, auf seiner Facebook-Seite geschrieben. „Wir fahren am Sonntag um 3 Uhr Richtung ukrainische Grenze, um Hilfsgüter runterzubringen und Flüchtlinge mitzubringen.“



Aufbruch in der Nacht zum Sonntag: Die Helfer vor dem Start. Andreas Stüber Foto: