Lohmar: An der B 56 in Birk sollen 40 neue Wohnungen entstehen

Lohmar -

Etwa 40 neue Wohnungen sollen am Ortsrand von Birk entstehen. Eines der vier Gebäude liegt direkt an der Bundesstraße 56, die hier Neuenhauser Straße heißt, die drei anderen im hinteren Areal des Grundstücks.



Bei einem Ortstermin regten die Kommunalpolitiker an, den Gehweg von 1,50 auf 2,50 Meter zu verbreitern. Dafür würde aber privater Grund und Boden benötigt. Der Geh- und Radweg auf der Ostseite der B 56 sei hingegen ausreichend.



Der Sonderausschusses Birk befasst sich in seiner Sitzung am Dienstag, 5. Oktober (18 Uhr, Ratssaal), mit dem Vorhaben. Besucher müssen sich bis Montag, 4. Oktober, per E-Mail anmelden. Es gilt die 3G-Regel. (coh)



