Lohmar -

Von null auf 100 in 3,3 Sekunden, schneller als 200 Kilometer pro Stunde und viel Platz: In der Rathausgarage steht ein fast neuer Tesla, den niemand mehr will. Ein auffälliger Dienstwagen und gut fürs Umweltgewissen für den einstigen (CDU-)Bürgermeister Horst Krybus, ein Steuergroschengrab nicht nur für seine grüne Nachfolgerin Claudia Wieja.