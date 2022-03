Nach Party nicht nach Hause gekommen: 15 Jahre alte Jugendliche aus Lohmar vermisst

Lohmar -

Eine 15 Jahre alte Jugendliche aus Lohmar wird seit einer Woche vermisst. Ihr Vater meldete Natalia A. am Montag bei der Polizei als vermisst, nachdem er ihr am Samstag, 19. März, sein Einverständnis gegeben hatte, auf eine Party zu gehen. Sie verließ gegen 17 Uhr das Haus und ist seitdem nicht wieder zurückgekehrt.

Natalia A. aus Lohmar wird seit vergangenen Samstag vermisst. Polizei Rhein-Sieg-Kreis Foto:

Am Sonntag, 20. März, meldete sich die Jugendliche über das Soziale Netzwerk Instagram bei ihrem Bruder und gab an, dass sie am selben Tag nach Hause kommen werde, was sie nicht tat. Nach Angaben des Vaters soll die 15-Jährige Kontakte nach Köln, Bonn und Leverkusen haben. Eine Eigen- oder Fremdgefährdung könne aufgrund des Alters nichts ausgeschlossen werden, so die Polizei.

Sie bittet deshalb um Hinweise, wer Angaben zu dem Aufenthaltsort der Vermissten machen kann. Die Jugendliche hat dunkle Haare und braune Augen, sie hat eine schlanke Figur und ist 160 Zentimeter groß. Sie soll eine blaue Jeans, einen weißen, bauchfreien Pullover mit einer schwarzen Jacke mit Fellkragen und weiße Adidas Sportschuhe getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241-541-3121 entgegen. (hen)