Sicherheitskonzept zu aufwendig: Stadtfest in Lohmar fällt in diesem Jahr aus

Lohmar -

Das Stadtfest fällt aus. Ein Grund sei das aufwendige Sicherheitskonzept, teilten die Organisatoren vom Stadtmarketingverein mit, ein anderer sicherlich der schwächelnde Besucherzuspruch. Stattdessen gibt es in diesem Sommer „Genuss im Park“ – mit musikalischen und kulinarischen Häppchen.

Rund um die Villa Friedlinde im Zentrum erwartet die Gäste an zwei Tagen, Samstag, 22. Juni, und Sonntag, 23. Juni, ein besonderer Spaziergang mit Kunst, Mode, Kultur und schönen Tönen. So präsentiert der chilenische Gitarrist Manuel Torres lateinamerikanische Klänge von folkloristisch bis modern. Sonntag ziehen unter anderem das Quintett „Die Kellner“ und das Lohmarer Blasorchester durch den Park und machen an den vier Weinständen Station.

Karten fast ausverkauft



Der Genuss im Grünen beginnt am Samstag um 14 Uhr, zwischen 17 und 19 Uhr gibt es auf der Terrasse der Villa in der VIP-Zone Wein und Fingerfood, von den 110 Karten zu 25 Euro seien schon 90 verkauft, so der Vorsitzende der „Stadtmacher“, Peter Selbach.

Am Sonntag beginnt das Fest um 11 Uhr; von 13 bis 15 Uhr lädt der Stadtmarketingverein seine Mitglieder zu einem „Stammtisch“ auf die Terrasse ein, Kostenbeitrag 10 Euro. Karten sind, so lange verfügbar, bis Dienstag, 18. Juni, in der Lohmarer Buchhandlung Lesart, Hauptstraße 73, erhältlich.

Ob das neue Format das altbekannte Stadtfest dauerhaft ersetzen wird, ist noch offen. Besprochen werden ein mögliches neues Konzept und Finanzierungsideen am runden Tisch im Lohmarer Rathaus mit den Vertreterinnen und Vertretern von Vereinen und Bürgergruppen. Gegen Ende dieses Monats setzt man sich wieder zusammen.

Die Kirmes werde auf jeden Fall neu organisiert, teilte die Stadtverwaltung mit: Viele Vereine werden sich mit gastronomischen Angeboten beteiligen, getreu dem Motto „Von Lohmarern für Lohmarer“.

www.genuss-im-park.com