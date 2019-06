Tankschlauch gerissen: LKW verliert Diesel – langer Stau auf A3 bei Lohmar

Lohmar -

Langer Stau in Fahrtrichtung Frankfurt auf der A 3 bei Lohmar: Ein LKW aus der Türkei hat am späten Donnerstagmittag einen Einsatz der Feuerwehr zwischeen Lohmar Nord und Lohmar ausgelöst. Möglicherweise verusrachte ein auf der Fahrbahn liegendes Eisenteil einen Defekt am Fahrzeug. Ein Tankschlauch riss ab, sodass der LKW Diesel verlor.

Der Fahrer versuchte zunächst selbst, das Auslaufen der Flüsssigkeit zu stoppen, letztlich gelang dies aber erst mit Hilfe der Feuerwehr. Nachfolgende Fahrzeuge verteilten den Krafstoff auf der Fahrbahn – die Säuberungsarbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Zurzeit wird der Verkehr über nur eine Fahrbahn geleitet, die Fahrzeuge stauen sich bereits mindestens über eine Länge von sieben Kilometern. (rvg)