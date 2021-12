Vor Campingplatz in Lohmar: Kerpener Senior nach Sturz gestorben

Lohmar -

Der am Mittwoch mit lebensbedrohlichen Verletzungen in einer Campingplatzzufahrt in Lohmar aufgefundene Senior aus Kerpen ist in der Nacht zu Freitag gestorben. Das teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit.



Den Angaben zufolge hatten Zeugen den 80-Jährigen in der Zufahrt zum Campingplatz Meigermühle liegend aufgefunden. Rettungskräfte brachten ihn in eine Unfallklinik.



Die Obduktion durch die Gerichtsmedizin und die Auswertung möglicher Spuren am Fundort ergaben bislang keine Hinweise auf die Einwirkung von Dritten. Derzeit gehen die Ermittler der Kriminalpolizei von einem internistischen Ereignis mit anschließendem Sturz aus. Durch den Sturz könnte sich der Mann die Verletzungen zugezogen haben. (ps)