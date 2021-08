Weil der Fahrer austreten wollte: Zwei Autos stoßen in Lohmar beim Abbiegen zusammen

Lohmar -

Beim Zusammenstoß zweier Autos am Mittwochmittag auf der Landstraße 84 zwischen Lohmar-Scheid und Oberscheid sind am Mittwochmittag vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, musste ein 29-jähriger Mann am Steuer des einen Autos, der gemeinsam mit drei Mitfahrern auf dem Heimweg aus dem Urlaub war, mal austreten. Als er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, übersah er den nachfolgenden Wagen eines Overathers, der ihn in diesem Moment überholen wollte.



Die Fahrzeuge stießen zusammen, wobei der Wagen des 60-jährigen Overatthers durch die Wucht des Zusammenstoß nach links in die Schutzplanke neben der Landstraße schleuderte. Bei der Kollision wurden der Overather und die drei Mitfahrer in dem Wagen des 29-Jährigen im Alter von 19 bis 28 Jahren leicht verletzt. Alle kamen in umliegende Krankenhäuser.



Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. (ps)