Zwei Jahre nach der überraschenden Schließung kommt wieder Leben in das Sulzer-Gelände in Lohmar.

Mehrere Firmen sollen in den kommenden Wochen den Betrieb aufnehmen.

Neben den Betrieben sollen auch Wohngebiete entstehen. Wie es jetzt weitergeht.

Lohmar -

Es kehrt wieder Leben ein in die leerstehenden Hallen und Gebäude der Sulzer AG in Scheiderhöhe, früher ABS Pumpen GmbH. Schon mehrere Kleinfirmen haben sich in dem seit Ende 2017 verwaisten Gewerbegebiet in der Ortsmitte gegenüber dem Gasthaus angesiedelt.