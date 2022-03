„Lassen Sie die Waffen ruhen!“: Meckenheimer demonstrieren für Frieden in der Ukraine

Meckenheim -

„Wir setzen ein Zeichen für Frieden in Europa und Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, einem souveränen, unabhängigen und stolzen Land mitten in Europa, an dessen Seite wir in diesen Tagen stehen.“ Mit diesen Worten begrüßte Meckenheims Bürgermeister Holger Jung am Abend Hunderte Bürger zu einer Kundgebung am Rathaus.

„Lassen Sie die Waffen dauerhaft ruhen!“

„Meckenheim steht auf“ war das Motto. Jung appellierte an den russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin: „Lassen Sie die Waffen dauerhaft ruhen! Kehren Sie an den Verhandlungstisch zurück und zwar mit dem ernsthaften Willen, den Krieg zu beenden und die Souveränität der Ukraine zu akzeptieren! Beenden Sie die Invasion in der Ukraine!“

Jung rief aber auch an alle Meckenheimer, auch an die aus Russland stammenden Menschen, die in der Stadt in Frieden und Freiheit leben, eindringlich dazu auf, sich nicht einseitig zu informieren: „Nutzen Sie die hier bei uns zur Verfügung stehenden vielfältigen und freien Nachrichtenquellen! Machen Sie sich ein möglichst unabhängiges und eigenes Bild von der Lage.“ Russische Staatsangehörige oder aus Russland stammende Menschen dürften nicht in Sippenhaft für die russische Staatsmacht genommen werden. Kinder entsprechender Herkunft würden in Schulen teilweise ausgegrenzt oder beschimpft.

Hilfe für Geflüchtete

Meckenheim sei bereit, einen Beitrag in dieser humanitären Notlage für die vom Krieg betroffenen Menschen aus der Ukraine, zu leisten. Die Hilfs- und Spendenbereitschaft in der Stadt sei wieder einmal sehr groß.