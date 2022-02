Nachwuchsfußball im Rhein-Sieg-Kreis: Drei Punkte und eine Hiobsbotschaft

Rhein-Sieg-Kreis -

Die Partie in der A-Junioren-Mittelrheinliga zwischen dem SV Deutz und dem JFV Siebengebirge wurde abgesetzt. Ob es am Mittwoch (18.30 Uhr) im Kreis-Supercup (2. Runde) im Stadion an der Schmelztalstraße zum Derby der beiden U-19-Fußball-Teams aus dem Siebengebirge und Hennef kommt, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.



B-Junioren-Bundesliga

Borussia Dortmund – FC Hennef 2:1 (0:1). Die Überraschung im BVB-Fußballpark lag in der Luft, denn nach dem 1:0 durch Inas Islamovic (2.) hatte Hennef durch Lindon Qorrolli und Ronay Arabaci zwei weitere Großchancen. „Ob Dortmund nach einem 0:2 noch mal zurückgekommen wäre, bezweifle ich“, meinte Co-Trainer Markus Tempel, der den erkrankten Chefcoach Max Lunga vertrat.



Bis zum 1:1 (55.) ließ der FCH kaum Torchancen zu, danach verfiel man allerdings kurzzeitig in Tiefschlaf und kassierte prompt das 1:2 (60.). Anschließend blieb die Borussia spielbestimmend. Dennoch war Tempel überzeugt: „Ein Punkt wäre verdient gewesen.“ Der Auftritt der 05er war umso bemerkenswerter, da sie von der 11. Minute an auf ihren Kapitän und Spielgestalter verzichten mussten. Arjanit Fazlija musste mit Verdacht auf Muskelfaserriss ausgewechselt werden.



FCH: Buhl, Arabaci (68. Andondo), Cehajic (60. Karabalios), Ernst (60. Böttcher), Gönen, Holz, Islamovic, Gawenda, Fazlija (11. Goutzidis), Ünal, Qorrolli.



A-Junioren-Mittelrheinliga

FC Hennef – West Köln 4:2 (2:1). Der schnelle, zweikampfstarke und ballsichere Tim Puzalowski erhielt den Vorzug vor dem Hennefer Topscorer Yasin Pala und bedankte sich mit zwei Treffern zum 1:0 (18.) und 3:1 (46.). Kapitän Ole Lichter sorgte für das 2:0 (22.). West Köln zeigte aber zumindest in der ersten Halbzeit eine ambitionierte Leistung und belohnte sich mit dem 1:2 (44.).



Pala trifft vom Punkt



Nach dem Wechsel kamen von den Gästen indes kaum noch offensive Impulse. Der eingewechselte Pala traf vom Elfmeterpunkt zum 4:1 (85.). Dann gab der Referee einen umstrittenen Strafstoß für Köln – 2:4. Die Laune von Trainer Marek Dabrowski war deshalb nicht ganz ungetrübt, zumal sein rechter Außenverteidiger Gino Lanfranco mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden musste und voraussichtlich länger ausfällt.



Auf der linken Abwehrseite hatte Efe Kolburan sein Startelf-Debüt gegeben. Er sollte seine Chance nutzen. „Efe hat die komplette Vorbereitung mitgemacht und sich seine Aufstellung verdient“, so Dabrowski.



FCH: Precker, El Mouhouti, Ödemis, Lee, Overkamp, Kolburan, Demond, Lanfranco (67. Schröder), Engelmann (87. Mani), Puzalowski (72. Pala), Lichter (90. Zolana).



B-Junioren-Mittelrheinliga

FC Pesch – FC Hennef II 1:0 (0:0). Die Hennefer agierten mutlos und zu ungenau gegen einen tief stehenden, zweikampfstarken Gegner. Die wenigen Großchancen wurden vergeben. Nach dem 1:0 (44.) zog sich Pesch noch weiter zurück und fing früh an auf Zeit zu spielen.

„Wir haben nur phasenweise ordentlichen Fußball gespielt. Die Niederlage ist verdient. Unser angepeilter Tabellenplatz sieben ist aktuell etwas in Ferne gerückt“, so FCH-Coach Sebastian Wieland.



FCH: Gladel, Dittrich (65. Rznic), Kamutondo (46. Bouakran), Nettekoven, Tuysuz, Demir, Cetinkaya (71. Gürbüz), Roszkowski (56. Latifi), Tenschert, Miermann (62. Arikan), Olejnikov.