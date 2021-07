„Feuer im Elysium“: Autor Oliver Buslau schreibt Kriminalroman über Beethoven

Niederkassel -

Ein bulliger Mann stapft über eine Straße in Wien, Mantel und mächtige Haarpracht wehen im Wind, sein Mund ist zu einem großen Bogen geformt. Mit weiteren wie detailreichen Beschreibungen machte Krimiautor Oliver Buslau die Zuhörer in der Emmauskirche bekannt mit Ludwig van Beethoven sowie historische Figuren, die es wirklich auch gab. So wie den jungen Schlossverwalter und Violinisten Sebastian Reiser, der die Chance seines Lebens ergreift, zum Laienorchester stößt, das die Uraufführung der neunten Sinfonie probt und im Kärntner Tortheater aufführt.