Bewohnerin wollte Feuer löschen: Frau bei Fettexplosion in Niederkassel verletzt

Niederkassel -

Angebranntes Fett in einer Pfanne hat gegen 23.30 Uhr am Samstagabend einen Feuerwehreinsatz der Löschzüge Mitte und Lülsdorf zur Folge gehabt.



Die Bewohnerin hatte mit Wasser löschen wollen, woraufhin es zur Fettexplosion kam. Die Frau wurde durch die Stichflamme verletzt und musste mit Verbrennungen ins Klinikum Merheim gebracht werden.



Ihre beiden Kinder und ihre Mutter, die sich ebenfalls in der Erdgeschosswohnung aufhielten, erlitten Rauchgasvergiftungen, konnten aber ambulant behandelt werden. Ein Notarzt und zwei Rettungswagen waren im Einsatz.



Niederkassel: Familie durfte über Nacht nicht zurück in ihre Wohnung



Bei Eintreffen der Feuerwehr, die mit 19 Kräften und dem Einsatzleitfahrzeug Rheidt nach Uckendorf geeilt war, war das Feuer bereits gelöscht. Die Wehrleute lüfteten die Wohnung in dem Sechs-Parteien-Haus quer, sie war jedoch so stark verraucht, dass die Bewohner in der Nacht nicht zurückkehren durften. Sie kamen bei Verwandten und Freunden unter.



Ein Notquartier konnte die Stadt Niederkassel nicht anbieten: Alle Unterkünfte dienen der Unterbringung von Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind.



Am Nachmittag hatte die Niederkasseler Feuerwehr bereits einen Flächenbrand in Ranzel löschen müssen. 150 Quadratmeter Wiese hatten gebrannt. (seb)