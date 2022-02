Infomobil am Rathaus: Telekom verlegt Glasfaser in Niederkassel

Niederkassel -

Die Telekom schließt zurzeit nach und nach Häuser im Stadtgebiet kostenlos ans Glasfasernetz an. „Der Anschluss wird auch verlegt, wenn kein Vertrag mit uns abgeschlossen wird“, sagt Frank Pischke, Regional-Manager der Telekom.



Die Tiefbauarbeiten in Lülsdorf seien inzwischen größtenteils abgeschlossen. In den kommenden Wochen, so die Telekom, ziehe die Baukolonne nach Ranzel weiter. Hier gelte es, die bisher eingegangenen rund 1000 Aufträge abzuarbeiten. Wenn der Bagger noch nicht in der Straße sei, könnten in Ranzel Anschlüsse kurzfristig beantragt werden.



Pinkfarbenes Infomobil am Rathaus in Niederkassel

Anschließend sind die Stadtteile Niederkassel-Ort, Uckendorf und Stockem an der Reihe. „Jetzt beginnt die Phase, bei der Hauseigentümer ihr Interesse an einem Anschluss bekunden können“, so Pischke. Dafür steht ein pinkfarbenes Infomobil am Rathaus, das werktags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet ist.



Bürgermeister Stephan Vehreschild begrüßte diesen „wichtigen Schritt in die digitale Gesellschaft“. Er habe allein diese Woche sechs Videokonferenzen von zu Hause aus gehabt. Homeoffice werde wohl langfristig zur Selbstverständlichkeit. Bis zum Jahr 2024 soll die großflächige Verlegung im Stadtgebiet abgeschlossen sein. (vr)



Die Stadt informiert über den Glasfaserausbau unter der Hotline 02208/9466966.