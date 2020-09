Leichenfund in Niederkassel: Toter Mann im Rhein entdeckt

Niederkassel -

Am Freitagnachmittag ist die Freiwillige Feuerwehr alarmiert worden, nachdem Zeugen in Höhe der Uferstraße eine Person im Rhein entdeckt hatten. Die Einsatzkräfte fanden dort am Ufer tatsächlich den Körper eines älteren Mannes im Wasser. Der ebenfalls alarmierte Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen.



Die Kriminalpolizei wurde eingeschaltet, nach ersten Ermittlungen konnten die Beamten keinerlei Fremdeinwirkung feststellen. Die Identifizierung des Opfers war bei Redaktionsschluss noch nicht abgeschlossen. (rvg)