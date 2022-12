Niederkassel – Ein Fahrradfahrer aus Niederkassel ist am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Rheidter Straße/Auf dem Acker in Niederkassel-Mondorf schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr der 68-jähriger Mann gegen 11.20 Uhr mit seinem Rad den Fahrradweg an der Rheidter Straße in Richtung Rheidt. Der Fahrer eines Transporters wollte zu diesem Zeitpunkt aus der Straße „Auf dem Acker“ nach rechts auf die Rheidter Straße einbiegen. Der 53-jährige Mann aus Eitorf übersah nach Polizeiangaben dabei allerdings die Vorfahrt des Radfahrers und erfasste ihn mit VW-Bus. Der Radfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den Eitorfer wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt. (ps)