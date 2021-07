Radarfalle in Königswinter: Starenkasten an der L 331 mit Farbe besprüht

Königswinter -

Ob sich da jemand über ein saftiges Knöllchen geärgert hat? Die „Blitzkiste“ an der Landstraße 331, unmittelbar vor der Auffahrt zur A 3 in Königswinter-Ittenbach, ist von Unbekannten mit Farbe besprüht worden und dürfte unbrauchbar sein. Dem Straßenverkehrsamt des Rhein-Sieg-Kreises war der Fall von Vandalismus am Dienstag noch nicht bekannt, so die Kreisverwaltung auf Anfrage. Man gehe der Sache nach.

Anlage 2011 installiert

Eine Statistik über Beschädigungen von Überwachungsanlagen führe der Kreis nicht, es gebe aber unterschiedliche Schadensfälle, vom Beschmieren bis zur Zerstörung der Anlagen. Der Starenkasten in Ittenbach wurde 2011 installiert, weil sich Unfälle gehäuft hatten. An der Stelle gilt Tempo 70.