Rathaussturm und Party: Die Jecken im Rhein-Sieg-Kreis übernehmen die Macht

Rhein-Sieg-Kreis -

Im Rhein-Sieg-Kreis übernahmen die Jecken das Zepter: Bei den Rathausstürmen in Siegburg, Much, Neunkirchen-Seelscheid, Niederkassel und in Gemeinden im gesamten Rhein-Sieg-Kreis haben die Karnevalisten die Macht übernommen. In Siegburg und Hennef wurde auf den Marktplätzen ordentlich gefeiert. In dem Sinne: Allen Jecken viel Spaß noch! (red)