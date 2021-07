Regen in Rhein-Sieg: Troisdorf trifft es hart – Gebäude im Kreis vom Einsturz bedroht

Rhein-Sieg-Kreis -

Land unter hieß es an einigen Stellen im Kreisgebiet. Besonders betroffen war im Rechtsrheinischen die größte Stadt Troisdorf. Gegen 18.30 Uhr zählte Feuerwehrpressesprecher Peter Kern bereits 120 Einsätze. Einige davon waren in Sichtweite zur Feuerwache in Sieglar. Dort quoll das Regenwasser aus den Kanaldeckeln, ein Strom schoss über die Larstraße in die Troisdorfer Straße. Zahlreiche Keller liefen voll, mit Sandsäcken schützten sich Bewohner vor Überschwemmung.

Ähnlich sah es in Eschmar rund um die Noldestraße aus. An der Sternenstraße in Spich lief eine Baugrube voll, weil aus einem tief liegenden Kanalrohr in einer Wand offenbar die Niederschläge des ganzen Viertels kamen. Teile des Hangs waren ausgespült. Auch an anderen Adressen in Spich kam das Wasser unerwartet in die Keller. Die Belgische Alle war in einem Abschnitt überflutet.

Lohmar: Auelsbach flutet über

In Lohmar trat der Auelsbach aus seinem Bett. An der Bachstraße und am Auelsweg baute die Freiwillige Feuerwehr das so genannte Beaver-System auf, ein mobiler Hochwasserschutz aus großen, orangen Schläuchen, die zunächst mit Luft und dann mit Wasser gefüllt werden. So konnten angrenzende Häuser, in Verbindung mit Sandsäcken, geschützt werden. Die Sülz schwoll ebenfalls an, die Außengastronomie an der alten Fähre wurde überflutet. Der kleine Fluss wurde zum breiten Strom und der Pegel stieg weiter an.

Um 19.45 Uhr rief der Kreis den Krisenstab zusammen. Denn im Linksrheinischen, insbesondere in Rheinbach und Swisttal, entwickelte sich die Situation nach den ausgiebigen Niederschlagen katastrophal. Gebäude waren vom Einsturz bedroht, Menschen waren in Häusern und Autos eingeschlossen. Sie mussten von den Einsatzkräften befreit werden. Wehrleute und Helfer des Technischen Hilfswerks, die im Rechtsrheinischen nicht gebraucht wurden, eilten zur überörtlichen Unterstützung auf die andere Rheinseite. Mit zehn Einsätze in Sankt Augustin – dort musste unter anderem ein Altenheim vor dem Lautersbach geschützt werden – und 22 Einsätzen in Königswinter hatten die fast 200 Wehrleute dort vergleichsweise wenig zu tun – sie eilten nach Rheinbach und Swisttal.

Rhein-Sieg-Kreis: Unwetterwarnung noch bis Donnerstag

Für den Rhein-Sieg-Kreis besteht noch bis Donnerstagmorgen eine Unwetterwarnung vor extrem ergiebigem Dauerregen. Der Deutsche Wetterdienst sieht deshalb die Gefahr von Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen.

Die Pegelstände an der Sieg in Eitorf sind am Mittwochmorgen allerdings noch ungefährlich. Um zehn Uhr wurde dort ein Wasserstand von 84 Zentimetern gemessen. Erst bei 3,50 Meter werden die Spazierwege geschlossen, weil der Fluss dann über die Ufer tritt.

Die Sieg bei Eitorf am Dienstag. Sandra Ebert Foto:

Am Pegel im rheinland-pfälzischen Betzdorf, der sich als Warnsystem für die Sieg im Rhein-Sieg-Kreis eignet, meldete der Hochwassermeldedienst des Landesamtes für Umwelt am Mittwochmorgen um 10.30 Uhr einen Wasserstand von 75 Zentimetern. Eine gestrichelte Linie deutete die Abschätzung an, dass der Pegel bis Donnerstagmorgen auf eine Höhe von etwa 1,25 bis 1,30 Meter steigen könnte.

Eine konkrete Vorhersage gab es allerdings nicht. Der Grund: „Die Mainzer Hochwasservorhersagezentrale ist derzeit personell nicht besetzt“, wie es ebenfalls auf der Homepage heißt. Und weiter: „Für die Sieg werden in der hochwasserfreien Zeit keine aktuelle Vorhersagen bereitgestellt.“ Es wird sich wohl zeigen, ob das rheinland-pfälzische Landesamt mit dieser Einschätzung richtig liegt.

Rheinpegel bei Bonn könnte historischen Höchststand erreichen

Der Pegel des Rheins bei Bonn lag am Mittwochmorgen bei 5,22 Metern. Bis zum Freitag wird von dem Hochwassermeldedienst ein Anstieg des Wasserstands auf eine Höhe von etwa sieben Metern vorhergesagt.

Der Wetterdienst „Donnerwetter“ weist darauf hin, dass in Bonn der Rhein einen historisch hohen Julipegel erreichen könnte. Demnach stieg der Rheinpegel in Bonn in einem Juli zuletzt vor über 40 Jahren auf über 6,50 Meter – am 5. Juli 1980 auf 6,51 Meter. Der Juli sei normalerweise die Zeit des Niedrigwassers mit Pegeln zwischen zwei und drei Metern. Sollte der Pegel in den nächsten Tagen die sieben Meter überschreiten, hätte es einen solchen im Juli in Bonn seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1820 noch nicht gegeben.

Mittwoch, 14. Juli: Pegel Betzdorf bei mehr als 1,50 Meter

Der Pegel Betzdorf der Sieg hat am Abend die Marke von 1,50 Meter überschritten. Um kurz nach 22 Uhr hatte er 1,51 Meter erreicht.

Sülz in Lohmar über die Ufer getreten

Kurz vor der Mündung in die Agger hat die Sülz ihr Tal in Lohmar in eine Seenplatte verwandelt. Der Bach hat große Teile des Areals überschwemmt.

Die Agger hat den Biergarten „Zur alten Fähre“ in Lohmar geflutet. Ralf Rohrmoser Foto:

Auch die Agger ist über die Ufer getreten. Der Biergarten „Zur alten Fähre“ steht unter Wasser.

Hang in Bad Honnef-Rhöndorf abgerutscht

Im Bad Honnefer Ortsteil Rhöndorf hat der starke Dauerregen einen Hangrutsch auf etwa 20 Meter Länge ausgelöst. Der Zugang zum Waldfriedhof und zum Löwenburger Tal wurde von der Feuerwehr zunächst abgesperrt. Der Hang war weiter in Bewegung, hieße es.

Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter hatte bis etwa 19.30 Uhr schon 21 Einsätze, für die Feuerwehr in Bad Honnef waren es bis dahin zehn Einsätze, hauptsächlich wegen umgestürzter Bäume. In Königswinter-Heisterbacherrott wurden Häuser mit Sandsäcken geschützt. Einige Kräfte aus dem Siebengebirge wurden zur Unterstützung nach Rheinbach und Bornheim geschickt. (csc/rkl)

Pegel der Sieg in Eitorf kräftig gestiegen

Der Pegel der Sieg in Eitorf ist im Verlauf von zehn Stunden kräftig gestiegen. Am Mittwochmorgen, 10 Uhr, lag er bei 84 Zentimetern. Bis zum Abend um 20 Uhr hatte der Pegel auf 121 Zentimeter zugenommen. In Menden hatte der Pegel 239 Zentimeter erreicht. Das sind 70 Zentimeter mehr als der Mittelwert.

Bonner Feuerwehr warnt vor Lebensgefahr

Die Feuerwehr in Bonn hat Spaziergänger und Schaulustige mit drastischen Worten davor gewarnt, sich dem stark angeschwollenen Mehlemer Bach oder dem Godesberger Bach zu nähern. Auf Twitter warnte die Feuerwehr vor Lebensgefahr, weil das Wasser in den Bächen weiter anschwelle.

Teile von Troisdorf Spich und -Sieglar überflutet

„Land unter“ hieß es am Mittwochabend in Troisdorf. Nicht nur in Sieglar liefen die Kanäle voll, Straßen waren überflutet. In Spich floss Wasser aus einem kompletten Viertel aus einem Kanal in eine Baugrube, eine Böschung gab nach. Allein bis zum Abend zählte die Feuerwehr der Aggerstadt 50 Einsätze.

Vielerorts in Troisdorf war die Kanalisation mit den Regenfluten überlastet. Ralf Rohrmoser Foto:

In Lohmar baute die Feuerwehr zum Schutz eines Gewerbegebietes die dicken, oran­ge­far­be­nen Schläuche des Be­a­­ver-Sys­tems auf. Ein zweites System wurde am Auelsbach entfaltet. In Teilen der Lohmarer Ortsteile Höffen, Neuhonrath und Katharinenbach fiel der Strom aus. Das berichteten Lohmarer auf Facebook.

Siegpegel steigt um einen halben Meter

Der Pegel der Sieg im rheinland-pfälzischen Betzdorf ist binnen sieben Stunden um knapp einen halben Meter gestiegen. Am Mittwochmorgen um 10 Uhr zeigte der Pegel noch eine Wasserhöhe von 73 Zentimetern an. Am späten Nachmittag um 17.15 Uhr hatte der Pegel dann 122 Zentimeter erreicht, eine Zunahme um 49 Zentimeter.

Stadtbahnlinie 66 verkürzt Linienverlauf

Die Stadtwerke Bonn kündigten an, dass die Stadtbahnlinie 66 ab Donnerstag nur noch bis Königswinter fährt. Zwischen Clemens-August-Straße und Bad Honnef Endhaltestelle pendeln dann Ersatzbusse. (csc)

Landesstraße 143 in bei Uthweiler gesperrt

Der anhaltende starke Regen hat am Mittwoch erneut für Einsätze der Feuerwehr im Raum Königswinter-Uthweiler gesorgt, wo schon bei dem Unwetter Anfang Juni erhebliche Schäden entstanden waren, als sich wahre Wasser- und Schlammmassen in Wohnungen und Unternehmen ergossen. Am Mittwoch kam erneut jeden Menge Schlamm von den Feldern unterhalb von Thelenbitze herunter, so dass erst die Feuerwehr – im Zuge der Gefahrenabwehr – und dann die Polizei und der Landesbetrieb Straßen NRW die Landesstraße 143 zwischen Wahlfeld und Uthweiler komplett sperrten.

Auch Bagger und Lastwagen des städtischen Baubetriebshofes waren im Einsatz. Auf der Landstraße 268 zwischen Heisterbacherrott und Kloster Heisterbach wurden Äste, Laub und Geröll von den Hängen des Siebengebirges auf die Fahrbahn gespült. Die Feuerwehr reinigte und öffnete Kanalabdeckungen, damit das Wasser besser abfließen konnte.

Die Bad Honnefer Feuerwehr hatte zumindest bis 16 Uhr zunächst keine Unwettereinsätze. Ein Feuerwehrsprecher schloss sie angesichts der Wettervorhersage für den Abend aber nicht aus. (csc)

Dienstag, 13. Juli: Die Feuerwehr bereitete sich auf das Hochwasser vor

Die Sieg in Eitorf führte am Dienstag bereits mehr Wasser als durchschnittlich, es bestand aber noch keine Gefahr. Die Feuerwehr in Eitorf hatte sich trotzdem bereits auf das angekündigte Hochwasser vorbereitet.

Eitorfs Feuerwehrchef Jürgen Bensberg hat eine Mulde, mit Beaversystem und Sandsäcken gepackt, in der Fahrzeughalle stehen. Sandra Ebert Foto:

Im Verlauf des Dienstags stieg die Sieg bei Eitorf über den Wasserstand von 80 Zentimetern. Am Dienstagabend gegen 23 Uhr erreichte sie kurzzeitig einen Höchststand von 88 Zentimetern.

Der Rheinpegel bei Bonn lag am Dienstagmorgen bei 5,13 Metern und stieg bis zum Abend auf 5,17 Meter an.

Montag, 12. Juli: Erste Überflutungen in Niederkassel – Wirt der „Siegfähre“ räumt Lokal leer

Das angekündigte Hochwasser sorgte schon am Montag für regen Betrieb im traditionsreichen Ausflugslokal „Zur Siegfähre“. Pächter Alexander Adscheid bereitete sich vor und räumte das Lokal an der Sieg leer.

An der Siegfähre tritt das Wasser über das Ufer, das Ausflugslokal wurde bereits ausgeräumt und ist vorübergehend geschlossen. Quentin Bröhl Foto:

Der Rheinpegel bei Bonn lag am Montagnachmittag bei 5,04 Metern. In der Vorwoche betrug der Pegelstand in Bonn noch knapp vier Meter. In Niederkassel-Mondorf waren am Montag auf den Uferwiesen bereits Wege, Sitzbänke und Mülleimer überflutet worden.