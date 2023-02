Much – Ein 67-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall in Much schwer verletzt worden.

Gegen 15.30 Uhr fuhr eine 73-jährige Mucherin mit ihrem Ford Ecosport auf der Landesstraße 312 in Richtung Wersch. Der 67-jährige Mann aus Neunkirchen-Seelscheid war in der Gegenrichtung gen Mucher Ortszentrum unterwegs.

Wie die Polizei vor Ort berichtete, übersah die Autofahrerin in Höhe der Berghausenstraße die leichte Rechtskurve, vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne. Sie lenkte in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Motorradfahrer. Der 67-Jährige stürzte und erlitt schwerste Beinverletzungen.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Rettungshubschrauber landete neben der Unfallstelle und brachte einen Notarzt. Nach der Erstversorgung wurde der Mann ins Klinikum nach Merheim geflogen. Die Frau erlitt einen Schock, musste aber nicht behandelt werden. Die Unfallaufnahme durch die Polizei dauerte mehrere Stunden. Die Beamten leiteten den Verkehr an der Unfallstelle vorbei, bis die Fahrzeuge abgeschleppt waren. (mfu)