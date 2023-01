Rhein-Sieg-Kreis – Die Vorhersagen haben sich bewahrheitet: Dienstag, der 19. Juli, war der bislang heißeste Tag des Jahres im Rhein-Sieg-Kreis. 44 Grad wurden auf dem Oelberg in Königswinter gemessen. Am frühen Abend brachen in Troisdorf und Ruppichteroth Flächenbrände aus, in Hennef brannte Unterholz in einem Waldstück. Nach einer heißen Nacht stieg am Mittwoch das Thermometer wieder über 30 Grad und Unwetter sind angesagt. In diesem Blog sammeln wir alle Entwicklungen rund um die Hitzewelle in der Region.