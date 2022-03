FC Hennef 05 : FCH schnappt sich Kreisliga-Toptalent

Hennef -

Dieses Talent war heiß begehrt, doch der FC Hennef hat das Rennen gemacht. Bilal El Morabiti (22) wechselt im Sommer vom A-Ligisten MSV Bonn zum Fußball-Mittelrheinligisten. „Bilal hat bislang nur auf Kreisebene sein Können zeigen dürfen, aber wir trauen ihm den Sprung zu“, sagt Sportchef Dirk Hager. „Wir haben ihn nicht bloß als Ergänzungsspieler geholt.“



Schnell, wendig und torgefährlich – so beschreibt er den in Sankt Augustin wohnhaften Angreifer. „Zum ersten Mal ist er uns aufgefallen, als wir 2018 im Kreispokalfinale gegen den ASV Sankt Augustin gespielt haben“, erinnert sich Hager an den 7:2-Erfolg über den A-Ligisten. In dieser Saison kam der Marokkaner bislang auf 16 Tore.

Duell beim Schlusslicht



Vorerst müssen es in Hennef jedoch andere richten. Am Sonntag tritt das Team beim Schlusslicht SpVg Wesseling-Urfeld an. Der Gegner um den Winterzugang und Ex-Hennefer Kuss Kunzika erhielt im März gleich drei Abreibungen; in den Duellen mit Alfter (0:8), Düren (0:6) und bei Fortuna Köln II (0:6) blieb man ohne eigenen Treffer. „Wir werden den Gegner trotzdem sehr ernst nehmen“, so Hager. Zumal mit Etienne Kamm (Bänderverletzung), Kenan Akalp (Rückenblessur), Jannik Stoffels (5. Gelbe) und Michael Hasemann (beruflich im DFB-Einsatz) vier potenzielle Sechser ausfallen. Dafür kehrt Außenverteidiger Johannes Siregar nach einer Corona-Erkrankung zurück.