Fußball-Bezirksliga: FSV holt drei Punkte und Felix Heinz

Rhein-Sieg-Kreis -

Der 1. FC Niederkassel hat am Tabellenende der Fußball-Bezirksliga ein Lebenszeichen gesetzt.



SV Bergheim – FSV Neunkirchen-Seelscheid 2:5 (0:1). „Wir haben das Spiel kontrolliert, daher ist der Sieg auch verdient. Zudem freuen wir uns über die Verpflichtung von Felix Heinz, der im Sommer vom Landesligisten TuS Mondorf zu uns wechselt“, war FSV-Trainer Michael Theuer regelrecht begeistert.

Seine Elf fand besser in die Partie und ging durch den 31. Saisontreffer von Marc Schneider in Führung (14.). Zudem scheiterte der Torjäger mit einem Foulelfmeter an Bastian Huth (21.). Micha Schmitz erhöhte auf 2:0 (47.); Ayko Schneeweiß (62., 82.) und Schneider (70.) machten den Sack zu. Bergheim fiel trotzdem nicht auseinander: Tim Kitz gelangen noch zwei Ehrentreffer (79., 85.).

SVB: B. Huth, Schwartz (76. Schänzler), Hannan, Nagel (54. Brieger), Verstrepen (74. Can), Burski (54. Kamp), Kitz, Lehnert, Sistig, J. Huth, Heitzer.



FSV: Stokowy, Ehses (60. Ludwig), Thiemann, R. Heinen, Schmitz, Jungbluth, Schneider (74. Bäumgen), Diehl (73. Fischer), Hoffmans, Helmann (46. Leyerer), Schneeweiß.



TuRa Oberdrees – Wahlscheider SV 3:0 (2:0).

WSV: Demmer, Jung, Rademacher (46. Novakaj), Weppler, Feldner, Klink, Nohl (46. Mylenbusch), Tondl, Rößler, Gonschor, Kurtenbach (81. Ly).

Tore: 1:0 (17.), 2:0 (22.), 3:0 (65.). RW Merl – Bröltaler SC 1:1 (1:0).

BSC: Gratzl, J. Hohn (46. Schmidt), Tuttlies, P. Hohn, Scheidt, L. Kötting, M. Hohn, Sommers (84. Arnautovic), Hellen (60. Egbeburu), Müller.

Tore: 1:0 (2.), 1:1 M. Kötting (64.).

Gelb-Rot: Merl (57.). Hertha Rheidt – SV Leuscheid 6:1 (3:1).

FCH: Ständer, T. Bruns (81. Winde), Meesters (78. Zachary), Sterzenbach, Aufdermauer, Schneider (80. Kober), Schwarz (78. Henrichs), Abels, Wiewiora (67. Kesting), Hausen, Pohl.

SVL: Wehner, Breuer, Schäfer (54. Egger), S. Güldenring (46. K. Klein), F. Ehrenstein (83. Welter), A. Güldenring, Brozeit (68. Ghazaryan), Engelberth, Borgardt, Scheibner, Aksoy (68. Langaba).

Tore: 0:1 F. Ehrenstein (11.), 1:1 Pohl (16.), 2:1 Schneider (17.), 3:1, 5:1 Sterzenbach (40., 77.), 4:1 Schwarz (65.), 6:1 Kesting (87.).



SC Uckerath – VfR Hangelar 1:3 (0:2). Hangelar fand sehr schnell seinen Rhythmus; Justus Heinen (16., Strafstoß) und Sven Meyer (20.) legten vor. Dann sah der Uckerather Angreifer Jakob Pfahl die Ampelkarte (33.). Trotz Unterzahl gelang Danny Matzdorf der Anschluss (47.). „Ich hatte trotzdem nie das Gefühl, dass wir nicht gewinnen würden“, freute sich Trainer Frank Schmitz, der den VfR auch in der Saison 2022/23 trainieren wird. Per Eigentor entschied Keeper Mathis Büchter die Begegnung – 1:3 (73.).



SCU: Büchter, Ballnus (65. Hermanni), Dzubiella, Pfahl, Grünig, L. Einheuser, M. Thomas (46. Matzdorf), Schwarz (75. Turhan), M. Einheuser, Hotel, Stüve.



VfR: Scheele, Grewe (89. Blömer), Büttgen, J. Heinen, Radzey (86. Rodrigues da Silva), Meyer (78. Tarnow), Dukaj, C. Heinen, Hennig (64. Strehl), Küpper (46. Wittrien), Bär.

TuS Buisdorf – 1. FC Niederkassel 2:3 (0:1). Die gut 120 Zuschauer sahen das erwartete Kampfspiel. Mit der Führung durch Youssef Alaoui Abdallaoui hatte Niederkassel zunächst alle Trümpfe in der Hand (37.). Daniel Mbungu Masaka erhöhte sogar auf 2:0 (56.), doch Julius Hübgen sorgte mit dem Anschluss für Spannung (61.). Erneut Masaka stellte den alten Abstand wieder her (65.).

„Danach hat uns unser Keeper Maximilian Hilger mit einer überragenden Leistung im Spiel gehalten“, sagte Gästecoach Sven Rasch. Buisdorf gelang lediglich noch das 2:3 durch Max Müller (83.).



TuS: Primke, Hönscheid (46. Rosauer), Kirschhausen, Busch, Strajhar, Ma. Müller, Hübgen, Mo. Müller, Schamberg, Wieland (46. Noppe), Hoffmann (78. Töller).



FCN: Hilger, D. Madani, Podlas, Kalouris (46. Sadowski), Gerhold, Mbungu Masaka (88. Isaza), Alaoui Abdallaoui (90. Öcal), Schulz, Delijaj (80. Slama), Stojkaj (88. E. Madani), Tchemi.