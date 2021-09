Fußball-Bezirksliga: Rheidt erklimmt die Spitze

Rhein-Sieg-Kreis -

Der spielfreie SC Uckerath musste mit ansehen, wie sich der FC Hertha Rheidt dank des Derbysiegs gegen Wahlscheid an die Spitze der Fußball-Bezirksliga setzte. Das Spiel Leuscheid gegen Beuel 06 wurde aufgrund eines Corona-Falls im Lager der Gäste auf Donnerstag verschoben.

FC Hertha Rheidt – Wahlscheider SV 3:0 (1:0). Als Belohnung für den fünften Sieg im sechsten Spiel übernahm Rheidt die Tabellenführung. In der 23. Minute nutzte Lukas Pohl einen direkten Freistoß zur Führung. Mit seinem achten Saisontreffer erhöhte Nicolas Schwarz per Kopf auf 2:0 (64.). Drei Minuten vor dem Ende sorgte Marcel Neuber für das Endresultat.



Hertha-Abteilungsleiter Holger Adenheuer zeigte sich „super zufrieden. Wahlscheid hatte gleich zu Beginn und kurz vor dem Abpfiff zwar zwei Möglichkeiten. Ansonsten haben wir das Spiel aber bestimmt und daher auch verdient gewonnen.“



FCH: Ständer, Schmid (88. Hagedorn), Aufdermauer, Kober, Abels, Kreuter (73. Meesters), Neuber, Schwarz (76. Ackmann), Hausen (88. I. Bruns), Kesting (62. Bourassi), Pohl. WSV: Linden, Jung, Mylenbusch, Winterschladen, Feldner (64. Hase), Klink, Novakaj, Geisthoff (69. Nohl), Tondl, Rößler, Gonschor.



VfR Hangelar – 1. FC Niederkassel 3:2 (2:2). VfR-Trainer Frank Schmitz war trotz des Sieges nicht wirklich glücklich: „So viele Fehler wie heute habe ich in einem Fußballspiel noch nie gesehen. Fast jeder Angriff endete mit einem Torabschluss. Am Ende haben wir eine Chance mehr genutzt – und daher nicht unverdient gewonnen.“



Clemens Heinen hatte die Heimelf in Führung gebracht (6.). Die Gäste zeigten sich keineswegs geschockt, sodass Levent Sahin (28.) und Dastit Bulliqi (29.) die Partie zunächst drehten. Kurz vor dem Wechsel gelang Leon Strehl das 2:2. In der 68. Minute war es Martin Hennig, der den VfR erneut in Front brachte. Sein Mitspieler Sven Meyer traf in der 80. Minute noch den Pfosten.



VfR: Riedel, Bär, J. Heinen, Baden (71. Radzey), C. Heinen, Dukaj, Wittrien (85. Esch), Hennig (81. Tarnov), Büttgen, Meyer (90. Manz), Strehl (77. Blömer). FCN: Müller, Podlas (85. E. Madani), D. Madani, Bulliqi, B. Delijaj, Bernschein (65. E. Stojkaj), Sahin, Gertmann, Sadowski, Tchemi (35. D. Delijaj), da Silva (29. Isaza).



Spielsteno SV Bergheim – SSV Bornheim 1:2 (1:0). SVB: B. Huth (69. Stibing), Hannan, Tomiczek, Kitz, Stein, Lehnert, Becker, Abdulaziz (82. Burski), Heitzer, J. Huth, Slami (79. Verstrepen) – Tore: 1:0 Lehnert (9.), 1:1 (72.), 1:2 (90./+6) – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Kitz (78.). TuS Buisdorf – TuRa Oberdrees 2:1 (1:0). TuS: Primke (52. Empt), L. Hübgen, Hönscheid (72. Reige), Kirschhausen, J. Hübgen, Kinzel (77. J. Müller), Gervalla (75. Töller), Noppe, Schamberg, Niggemeyer, Rosauer (55. M. Müller) – Tore: 1:0 Rosauer (18.), 2:0 Hübgen (63.), 2:1 (86.).



Bröltaler SC – FSV Neunkirchen-Seelscheid 1:6 (0:3). Der BSC blieb auch im zwölften Anlauf ohne Sieg gegen den FSV. Nach dem 1:6 bescheinigte Sportchef Andre Schiefen seiner Elf sogar „die schlechteste Saisonleistung. Bei uns lief gar nichts zusammen. Für die vielen Zuschauer war unser Auftritt einfach nur enttäuschend.“



Auf der Gegenseite war Coach Michael Theuer nur mit der Torausbeute nicht zufrieden: „Normalerweise hätten wir heute locker das Dutzend vollmachen können.“ Immerhin drei Mal traf Marc Schneider (8., 41., 76.). Niclas Fischer (27.), Pascal Jungbluth (56.) und René Dabers (90.) machten zumindest das halbe Dutzend voll. Adrian Wygonny markierte den Ehrentreffer (54.).

BSC: Gratzl, J. Hohn, Tuttlies, P. Hohn, L. Kötting, M. Hohn (81. Becker), Sommers, Wygonny (68. Steimel), Arnautovic (46. Szyfko), M. Kötting, Neuber (46. Verplaetse). FSV: Stokowy, Ehses, R. Heinen (70. Bäumgen), Schmitz, Jungbluth (61. Lukas), Dabers, Schneider (80. Diehl), Leyerer (80. Kever), Helmann, Fischer (46. J. Heinen), Ludwig.