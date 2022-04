Fußball-Kreisliga A: Die Antwort heißt Frank Jams

Lohmar -

Der Wechsel ging ganz heimlich, still und leise über die Bühne. Nachdem Christian Bröhl am 17. März (nach dem 1:4 in Kaldauen) sein Traineramt beim Fußball-A-Ligisten TuS Birk zur Verfügung gestellt hatte, übernahm Daniel Löbbert vorübergehend das Zepter. In den Partien gegen Aegidienberg (2:2) und bei den SF Troisdorf (3:5) stand der U-19-Coach an der Seitenlinie. Nun wurde mit Frank Jams der endgültige Nachfolger bestimmt. Sein Einstand gegen Wolsdorf endete mit einem 1:4.