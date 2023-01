Rhöndorf Verschmortes Kabel führt zu Feuerwehreinsatz

Die Feuerwehrkräfte rückten am einem Rhöndorfer Wohnhaus an.

Bad Honnef – Rund 30 Feuerwehrleute rückten am frühen Donnerstagabend in Rhöndorf an einem Wohnhaus an, weil Bewohner Rauch und Brandgeruch aus dem Kellerbereich bemerkt hatten. Die Einsatzkräfte der Löschgruppe Rhöndorf und des Löschzugs Bad Honnef-Mitte konnten allerdings kein Feuer entdecken, erkundeten aber intensiv die Lage.

Mit Hilfe einer Wärmebildkamera wurde nach Angaben eines Feuerwehrsprechers schließlich ein verschmortes Verlängerungskabel hinter einem Wäschetrockner als Grund für den Geruch und den Rauch ausgemacht. Neben der Freiwilligen Feuerwehr waren sicherheitshalber auch der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort. (csc/rkl)