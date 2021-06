Digitaler Impfpass: Sankt Augustiner Apotheke versorgt zehn Geimpfte pro Stunde

Sankt Augustin -

Schon um 9 Uhr standen am Montag die ersten Kunden vor der Rathaus-Apotheke im Huma-Einkaufszentrum und warteten auf die Öffnung. Erstmals konnte der digitale Impfnachweis in der Corona-App auf dem Smartphone geladen werden. Das ist praktisch, denn damit braucht man nicht mehr den gelben Papier-Impfpass als Beleg mit sich zu führen. „Nach einer Stunde waren schon zehn vollständig geimpfte Menschen bei uns, um das neue Dokument zu bekommen“, berichtete Inhaber Florian Wehrenpfennig. Und in diesem Takt ging es weiter.

Viel Zeit zur Vorbereitung blieb nicht. „Vorige Woche Dienstag kam die Nachricht, das der Digitale Impfpass am Montag startet“, sagte Wehrenpfennig. Voraussetzung für die Installation des Programms ist, dass der Apotheker einen Heilberufsausweis hat, der mit einer elektronischen Signatur ausgestattet ist. Nur so können die Daten sicher verarbeitet werden.



Für einen Probelauf blieb keine Zeit



Allerdings war das Programm noch nicht freigeschaltet, vorherige Probeläufe waren daher unmöglich. Auch am Sonntag „tat sich nichts in diese Richtung“, bedauerte Wehrenpfennig, der eigens in die Apotheke gefahren war. Er nutzte den Tag aber, um die Vorbereitungen zu treffen.



Eine neue Arbeitsstation mit Drucker musste installiert werden. Da nicht klar war, wie hoch der Ansturm sein würde, engagierte Wehrenpfennig seine Tochter Sofia als Assistentin. Die 21-Jährige studiert Gesundheitsmanagement und ist daher mit der Materie vertraut. Die Kontrolle der Unterlagen oblag jedoch dem Vater, der dafür die notwendigen Zertifikate hat.



Einen eigenen Zugang gibt es für die Ausstellung des neues Passes. Stefan Villinger Foto:

„Damit der normale Kundenbetrieb nicht gestört wird, haben wir einen zusätzlichen Eingang geöffnet“, erläuterte der Apotheker. Völlig unspektakulär verläuft die Registrierung. Nachdem man sich auf einem Anmeldeblatt registriert hat, geht es zur Ausgabestation. Aktueller Impfausweis und ein Personaldokument sind nötig, damit auch der Inhaber des Impfpasses zu erkennen ist.



Jeder, der zweimal geimpft ist, kann kommen

Die Daten werden eingegeben, und in Sekundenschnelle kommt das Blatt mit dem QR-Code aus dem Drucker. Der muss noch in die App eingelesen werden, und schon ist alles registriert. Wenn die Impfung noch keine 14 Tage alt ist, zeigt dies die App an. Nach dem Ablauf von zwei Wochen bestätigt sie automatisch den vollen Schutz. „Das hat den Vorteil, dass jeder sofort nach erfolgter zweiter Impfung kommen kann “, so Wehrenpfennig.



Er sehe Veränderungen in seinem Berufsstand, stellte der Apotheker fest. Ärzte könnten von „reinen Serviceleistungen entlastet werden“ und hätten dann mehr Zeit für ihre Patienten. Im vergangenen Jahr konnte man sich der Rathaus-Apotheke erstmals gegen Grippe impfen lassen, das Team hatte dafür eine spezielle Fortbildung absolviert.



Wehrenpfennig: „420 Menschen wurden im Gebiet Nordrhein in Apotheken geimpft, knapp zehn Prozent davon bei uns in Sankt Augustin.“