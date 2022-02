Ein Jahr Bauzeit: In Sankt Augustin wird Kita für 85 Kinder neugebaut

Sankt Augustin -

85 Kinder können in dem Kita-Neubau am Niederpleiser Kreisverkehr Platz finden. „Sobald der Bauantrag durch ist, werden wir mit den Arbeiten beginnen, und in einem Jahr wird das Gebäude fertig sein“, berichtete Architekt Dirk Christian Overhage bei der Online-Vorstellung des Projektes. „Wir sind mit den Anträgen soweit durch“, teilte der technische Beigeordnete Rainer Gleß mit. Der erste Spatenstich steht wohl kurz bevor.