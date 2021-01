Krankenhaus wird 50: Asklepios-Kinderklinik Sankt Augustin sucht Zeitzeugen

Sankt Augustin -

Die Asklepios-Kinderklinik wurde vor 50 Jahren eröffnet. Das Krankenhaus sucht aus diesem Anlass Zeitzeugen, die dazu beitragen können, eine Chronik dieser fünf Jahrzehnte zusammenzustellen. Die Kinderklinik ist schon lange weit über den Rhein-Sieg-Kreis hinaus bekannt, aus der ganzen Welt kommen kleine Patienten und ihre Eltern dorthin.

Am 17. Mai 1971 begannen Chefarzt Professor Weber und sein Team die Arbeit in der pädiatrischen Kinderklinik des Rhein-Sieg-Kreises. Schon drei Jahre später bekam sie 1974 mit den Johannitern einen neuen Träger und wurde in den Folgejahren weiter ausgebaut.

Die Eröffnung einer Kinderchirurgie im Jahr 1975 mit 16 Betten war dann der erste Schritt zum Herzzentrum. Ein Jahr später nahmen die Ärzte die ersten zehn Herzoperationen vor. Dass die jungen Patienten sich wohlfühlen, das war neben der medizinischen Versorgung dem Team des Krankenhauses stets wichtig. 1976 organisierten die „Grünen Damen“ einen Besuchsdienst.

Helikopter Transport zur Kinderklinik (ca. 1989) Asklepios Kinderklinik Sankt Augustin Foto:

Im Jahr 1978 wurde die Kinderklinik akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Bonn, im Dezember desselben Jahres brannte es im Operationssaal – zum Glück ohne große Auswirkungen auf die kleinen Patienten und das Personal des Krankenhauses.

Eigene Schule

Junge Patienten unterliegen auch in der Klinik der Schulpflicht. Diese Regelmäßigkeit im Alltag kann sogar wichtig für sie sein. 1982 wurde deswegen die heutige Astrid-Lindgren-Schule gegründet. Auch der Verein der Freunde und Förderer der Kinderklinik nahm seine Arbeit auf.

Vier Jahre später richtet erneut ein Brand Schäden an, erst Mitte Mai 1987 können die betroffenen Räume wieder genutzt werden. 1989 gründet sich der Verein Elterninitiative krebskranker Kinder, der Unterstützung im Klinikalltag leistet.

Kinderklinik Intensiv (ca. 1992) Asklepios Kinderklinik Sankt Augustin Foto:

Im September 2000 zog das Deutsche Kinderherzzentrum in den Neubau auf dem Klinikgelände ein, 2003 übernahm Asklepios die Leitung der Klinik. Insbesondere das Kinderherzzentrum erwarb sich einen überregionalen Ruf. Allerdings schloss die Herzchirurgie im Jahr 2019, nachdem viele der Fachärzte an ein Herzzentrum gewechselt waren, das die Uniklinik Bonn aufgebaut hatte. Zeitweise schien sogar das gesamte Kinderkrankenhaus in Sankt Augustin in seiner Existenz bedroht.

Kinderklinik mit 205 Betten

Doch die Klinik hat diese Krise überstanden, der Betreiber Asklepios führt sie weiter. Ihr Chef im Jubiläumsjahr ist Professor Gerd Horneff. Heute hat das Kinderkrankenhaus 16 Fachabteilungen mit 205 Betten und 20 Plätze in der Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Kürzlich kam noch eine weitere Aufgabe hinzu: Der Kreis hat sein Corona-Impfzentrum in den Räumen der Kinderklinik eingerichtet.

Ehemalige Patienten, aber auch Eltern oder Beschäftigte gesucht

Wer aus eigener Anschauung Erinnerungen an die Klinik hat, sei es als ehemaliger Patient, als Elternteil eines Kindes, das dort behandelt wurde, oder als ehemaliger Beschäftigter der Klinik, soll sich bitte melden.



Aber auch Sankt Augustiner Bürger, die die Geschicke der Klinik als Nachbarn oder aus anderen Blickwinkeln verfolgt haben, können helfen, eine Chronik zu erstellen. Ansprechpartnerin ist Klinik-Pressesprecherin Bernadette Rolla unter 02241/24 94 01 oder per E-Mail.