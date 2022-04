Premiere am Wochenende: In Birlinghoven findet der erste Gassenflohmarkt statt

Sankt Augustin -

Einen Flohmarkt der besonderen Art gibt es in Birlinghoven. Der Bürgerverein veranstaltet am Sonntag, 24. April, von 11 bis 15 Uhr den ersten Birlinghovener Gassenflohmarkt. Vor der jeweiligen Haustür oder Garage der teilnehmenden Birlinghovener Anwohnerschaft werden Dinge angeboten, die neue Besitzer suchen. Die Veranstalter denken da vor allem an Funde aus dem Keller oder dem Dachboden, die noch gut erhalten und einfach zu schade zum Wegwerfen sind. Sie können beim Gassenflohmarkt neue Besitzer finden. Diese Art der Wiederverwertung schont die Umwelt.



Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Gelände von Hennecke in der Birlinghovener Straße. Im Bürgerhaus Haus Lauterbach, Mühlenweg 11, wird ein Gassenflohmarkt-Café eingerichtet. Weitere Informationen auf der Internetseite des Vereines. (vr)