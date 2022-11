Sankt Augustin – Meter hoch haben am Donnerstagabend die Flammen aus dem Dach eines Hauses an der Paul-Gerhardt-Straße in Niederpleis geschlagen. Dort wird derzeit ein Neu- an einem Altbau errichtet. Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen.



Helle Flammen waren auf der Baustelle zu sehen. Copyright: Ralf Rohrmoser

Die Feuerwehr konnte auf Sicht anfahren, etwa 15 Anrufe bei der Feuer- und Rettungsleitstelle eingegangen. Stadtbrandinspektor Andreas Wielpütz ließ weitere Einheiten nachalarmieren.



Zu den Nachbargebäuden wurden Riegelstellungen aufgebaut, um eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Von der Drehleiter löschten Wehrleute den Brand. (rvg)