Dieses Gartenhäuschen in Sankt Augustin-Menden stand am Mittwochnachmittag in Flammen

Sankt Augustin – Ein Gartenhaus ist am Mittwochnachmittag in Brand geraten. Meterhoch schlugen die Flammen an der Siegstraße in Menden in die Höhe. Sie hatten bereits die Nadelbäume entzündet, als die ersten der insgesamt 30 Einsatzkräfte unter Leitung von Stadtbrandinspektor Herbert Maur eintrafen.



Den Feuerwehrleuten unter Atemschutz gelang es schnell, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Obwohl es bedrohlich aussah, war das daneben stehende Wohnhaus laut Wehrleiter Maur nicht in Gefahr, auch dank des schnellen Einsatzes. Der Bewohner hatte das Grundstück bereits verlassen, als die ersten Fahrzeuge eintrafen. Die Polizei sperrte die Siegstraße für die Löscharbeiten komplett. Die Brandursache ist noch unklar. (rvg)