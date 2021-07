Sankt Augustin: Unbekannte stehlen Regenbogenfahnen vor zwei katholischen Kirchen

Sankt Augustin -

Erneut sind am Wochenende zwei Regenbogenflaggen von zwei katholischen Kirchen in Sankt Augustin gestohlen worden. Zuvor waren im katholischen Seelsorgebereich bereits drei der flatternden Statements gegen Homophobie entweder entwendet oder mutwillig zerstört worden. Die Straftaten wurden zur Anzeige gebracht. Sollte die Polizei die Täterinnen oder Täter ermitteln, müssen diese mit einer Strafe rechnen.



Das Seelsorgeteam, so der Pressebeauftragte Benedikt Bungarten, sagt „klar und unmissverständlich Ja zu Vielfalt: zur menschlichen Vielfalt in geschlechtlicher und sexueller Ausrichtung, zur Vielfalt von Menschen in Herkunft und Sprache, in religiöser und weltanschaulicher Orientierung“.



Die Farben der Regenbogenflaggen brächten zum Ausdruck, dass das Team diese unantastbare Würde in der ganzen Vielfalt uneingeschränkt respektieren, schützen und wahren wolle. Schon in der Sintfluterzählung sei der Regenbogen ein Zeichen des Bundes für alles Leben. (rvg)