Sankt Augustin und Troisdorf: Neue Sieg-Brücke wird nur einseitig barrierefrei

Nur 35 Meter des geplanten Bauwerks liegen auf Troisdorfer Stadtgebiet. Darum, sagte der Technische Beigeordnete Walter Schaaf im Umweltausschuss, sei 2016 eine maximale Beteiligung an den Baukosten von 160 000 Euro beschlossen worden. Anschlüsse an das bestehende Radwegenetz in Troisdorf seien nie Teil der Planung gewesen. Derzeit gebe es eine Treppe und einen mit zehn Prozent recht steilen Weg. „Sehr bescheiden“ sei dieser Anschluss schon immer gewesen, sagte Grünen-Vertreter Thomas Möws im Ausschuss. Er gehe aber nicht davon aus, dass man die Stadt Sankt Augustin dazu bringen könne, eine neue Anbindung zu bezahlen. Dazu sieht Uwe Göllner (SPD) die Nachbarn jenseits der Sieg nach wie vor verpflichtet. „Der Radweg endet in der Luft“, beklagte er. Im Gebietsänderungsplan von 1969 sei aber verabredet worden, dass Sankt Augustin Gewerbesteuer der Mannstaedt-Werke erhalte und im Gegenzug dauerhaft in der Pflicht sei, die Radwegeverbindung zu erhalten. „Das haben die einfach nicht gemacht.“ (dk)