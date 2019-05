Schwerer Unfall in Windeck: Junge Motorradfahrerin prallt frontal mit Auto zusammen

Windeck-Gierzhagen -

Eine 20-jährige Motorradfahrerin ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Windeck-Gierzhagen schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Ein Rettungshubschrauber brachte die junge Frau aus Hamm/Sieg in ein Kölner Krankenhaus.

Nach Angaben der Beamten war sie gegen 18 Uhr auf der B 256 in Richtung Waldbröl gefahren, als sie aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem entgegenkommenden 51-jährigen Autofahrer zusammenstieß. (red)