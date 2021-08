Bewohner nicht zu Hause: Essen auf dem Herd löst Feuerwehreinsatz in Siegburg aus

Siegburg -

Glimpflich verlief ein Einsatz der Siegburger Feuerwehr am Montagnachmittag im Ortsteil Stallberg. Gemeldet war Rauch aus dem Fenster, was sich aber als Essen auf dem Herd herausstellte.



Mit 17 Feuerwehrleuten plus drei Rettungsdienstlern und fünf Fahrzeugen eilte die Wehr zum Einsatzort. In einem Einfamilienhaus an der Kaldauer Straße traf die Feuerwehr niemanden an, so dass sie sich über die Wohnungstür gewaltsam Einlass verschaffen musste.



Schnell hatten die Kameraden die Situation unter Kontrolle und konnten nach knapp einer Stunde wieder abrücken. Zwischenzeitlich war die Kaldauer Straße für den Einsatz gesperrt. (que)