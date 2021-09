Einbruch in Siegburg: Dieb schlägt Schaufenster mit Metallstange ein

Siegburg -

Mit einer offenbar nur geringen Beute ist ein Einbrecher am frühen Dienstagmorgen vom Tatort in der Siegburger Innenstadt geflüchtet. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann gegen 3.30 Uhr mit einer Metallstange das Schaufenster eines Geschäftes für Bürotechnik in der Humperdinckstraße eingeschlagen. Das laute Geräusch des zerberstenden Glases weckte einen Anwohner. Als der aus dem Fenster schaute, sah er einen Mann über die Kaiserstraße in Richtung Troisdorf davonrennen.

Der Gewalteinsatz gegen die Scheibe hatte diese nur zum Teil zu Bruch gehen lassen. Deshalb konnte der Täter nur den Karton mit dem Papier aus den Auslagen ziehen. Die von dem Zeugen alarmierte Polizei konnte den Täter nicht finden. Hinweise zur Tat nehmen die Beamten unter 02241/541-3121 entgegen. (red)