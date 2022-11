Feuer im Siegwerk Werkfeuerwehr hatte Flammen schnell unter Kontrolle

Im Siegwerk gab es am Mittwochmorgen einen Brand.

Siegburg – Im Siegwerk ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Gegen 7.45 Uhr hatten Rauchmelder in der Reinigungszentrale ausgelöst. Die Werkfeuerwehr war laut Siegwerk mit allen Kräften im Einsatz. Sie wurde von Kameraden der hauptamtlichen Wache unterstützt. Die Werkfeuerwehr löste die Löschanlage aus, die den Brand schnell löschte. Verletzt wurde niemand. An Pfingstsamstag hatte ein Brand im Siegwerk zum größten Feuerwehreinsatz der vergangenen drei Jahre im Rhein-Sieg-Kreis geführt. (mfu)