Lauter Knall: Einbrecher rammen in Siegburg Wohnungstür auf

Siegburg -

Mit brachialer Gewalt haben Unbekannte am Mittwochvormittag eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhauses in Siegburg aufgebrochen. Gegen 10.30 Uhr nahm einer der Bewohner des Hauses am Siegdamm in Zange einen lauten Knall wahr. Das berichtet die Polizei. Er trat auf den Balkon und konnte auf der Straße einen offensichtlich wartenden Kleinwagen erblicken.



Im Hausflur sah er, dass die Wohnungstür einer Erdgeschosswohnung aufgebrochen worden war. Während der Zeuge die Polizei alarmierte, fuhr der Wagen in unbekannte Richtung davon. Die Einbrecher hatten die Holzwohnungstür, so vermutet die Polizei, mit der Schulter oder dem gesamten Körper eingerammt. Die Wohnung hatten sie wohl nicht betreten, die Beamten fanden dort keine Spuren.



Weitere Angaben zu dem verdächtigen dunkelgrauen Auto konnte der Zeuge nicht machen. Die Person am Steuer hatte nach seinen Angaben einen dunklen Teint, schwarze kurze Haare und einen Vollbart. Ob Fahrzeug und Fahrer im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen, ist aber unklar. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat nimmt die Polizei in Siegburg unter der Nummer 02241/541-3121 entgegen. (mfu)