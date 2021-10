Schwerer Unfall in Siegburg: Zwei Autos stoßen zusammen und prallen gegen Hauswand

Siegburg -

In der Siegburger Innenstadt hat sich am Freitagabend gegen 20.20 Uhr an der Ecke Industriestraße/Wilhelmstraße ein schwerer Unfall ereignet. Dort stießen zwei Autos mit insgesamt acht jungen Insassen zusammen.

Eine 23-jährige Troisdorferin fuhr mit ihrem Toyota auf der Industriestraße, mit ihr im Auto saßen zwei weitere Frauen im Alter von 20 und 24 Jahren. An der Einmündung zur Wilhelmstraße übersah sie nach Angaben der Polizei ein Stoppschild und fuhr in die Kreuzung hinein. Von rechts nahte jedoch ein Suzuki Swift, an dessen Steuer ein 19 Jahre alter Hennefer saß. Mit ihm im Auto saßen vier weitere Jungen und Mädchen im Alter zwischen 14 und 20 Jahren.

Rettungwagen bringt Verletzte in Krankenhäuser

Der Suzuki-Fahrer konnte den Zusammenprall nicht mehr verhindern und stieß in die Beifahrerseite des Toyota. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge herumgeschleudert, der Toyota kam an der Hauswand eines gegenüberliegendes Gebäudes zum Stehen. Die Insassen des Suzuki konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und blieben bis auf den Fahrer unverletzt. Von den drei Frauen, die allesamt verletzt wurden, waren zwei im Fahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehr schnitt zwei der Türen heraus und befreite sie auf schonende Weise aus dem Wrack.

Der beschädigte Toyota. Marius Fuhrmann Foto:

Rettungswagen brachten die drei jungen Frauen und den Fahrer des Suzuki in umliegende Krankenhäuser. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar. Die Wilhelmstraße blieb während des Einsatzes vollständig gesperrt. Die beiden Wagen wurden abgeschleppt. Beteiligt waren 32 Feuerwehrleute, Polizeibeamte, Notärzte und Rettungsassistenten.