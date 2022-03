Schwerer Unfall in Siegburg: Zwei Menschen verbrennen in ihrem Transporter

Siegburg -

Bei einem Verkehrsunfall sind am frühen Samstagmorgen kurz vor 4.30 Uhr auf der Wahnbachtalstraße in Richtung Siegburg zwei Menschen gestorben.



Ein mit drei Personen besetzter Transporter, wahrscheinlich ein Mercedes Vito, kam aus Richtung Kaldauen. Auf einer langgezogenen Kurve kam das Fahrzeug laut Angaben der Polizei vor Ort von der Straße ab, geriet rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen und kollidierte dort mit hoher Geschwindigkeit und offenbar nahezu ungebremst mit einem Baum.



Ersthelfer zogen einen Insassen aus dem brennenden Fahrzeug

Die Wucht des Aufschlags war so stark, dass die Beifahrerseite nahezu völlig eingedrückt wurde und der Motor aus dem Motorraum gerissen und in den Beifahrerraum geschleudert wurde.



Fahrer und Beifahrer wurden eingeklemmt, der Transporter ging in Flammen auf. Beherzte Ersthelfer konnten den dritten Menschen vom Rücksitz noch aus dem brennenden Fahrzeug ziehen. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Für die beiden anderen kam jede Hilfe zu spät, sie verbrannten in ihrem Fahrzeug.



Firmenfahrzeug eines Siegburger Unternehmens

Bei dem Transporter handelte es sich um ein Firmenfahrzeug eines Siegburger Unternehmens, die Identität der Insassen konnte noch nicht festgestellt werden. Ein Notfallseelsorger war vor Ort und kümmerte sich um Ersthelfer und Zeugen.



Die Feuerwehr Siegburg und der Löschzug Kaldauen löschten das Fahrzeug, das jedoch völlig ausgebrannt war, und leuchteten die Unfallstelle aus. Ein Team der Verkehrsunfalluntersuchung aus Köln wurde angefordert, um die Unfallaufnahme durchzuführen.



Die Wahnbachtalstraße ist derzeit noch in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, bis die Unfallaufnahme abgeschlossen ist und das Fahrzeug abtransportiert werden kann.