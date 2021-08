Siegburg: Pedelec-Fahrer rollt nach Sturz steile Böschung hinunter

Siegburg -

Ein 73 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Freitagnachmittag in Siegburg gestürzt und ist dabei verletzt worden.



Gegen 14.20 Uhr war er laut Polizei mit seiner Frau auf der Talsperrenstraße in Richtung Wahnbachtalsperre unterwegs. In einer Rechtskurve stoppte er kurz vor einem Schlaglochfeld. Er stieg ab und verlor, vermutlich in einer der Vertiefungen, so die Polizei, den Halt.



Der 73-Jährige kippte auf die Seite und rollte eine steile Böschung ins Ummigsbachtal hinunter. Dabei zog er sich zahlreiche Abschürfungen zu.



Radfahrer, die zum Bundestreffen nach Siegburg fuhren, stoppten und holten ihn hinauf. Sie kümmerten sich um ihn, bis der Rettungsdienst eintraf. Dieser brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rvg)